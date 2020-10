OM : Marseille cherche son joker, ça ne fait pas rire à Metz

Dans : OM.

Dans les dernières heures d’un marché des transferts finalement plutôt calme à Marseille, l’OM n’a pas réussi à compenser le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich.

Les négociations pour faire venir un latéral droit n’ont pas porté leurs fruits, et André Villas-Boas se trouve fragilisé à ce poste en vue de la saison qui attend les Olympiens. L’idée d’un joker a ainsi fait son chemin, surtout que l’OM a aussi noté un manque à la pointe de son attaque. Mais Pablo Longoria travaille sur la piste d’un latéral droit en priorité, et celui-ci doit venir d’un club français pour être entériné comme joker. Résultat, Marseille se penche sur la situation de Fabien Centonze, à son avantage sous le maillot du FC Metz. Mais le club lorrain, par la voix de son président, souhaite bonne chance à l’OM pour réussir à lui piquer son défenseur.

« Une offre de l'OM pour Fabien Centonze ? Non, absolument pas. Fabien Centonze a signé un contrat de cinq ans l'année dernière, il lui reste encore quatre ans chez nous. Je le trouve très bien, moi. Il nous rend beaucoup de services et je pense qu'il est en pleine phase de progression », a souligné sur Téléfoot Bernard Serin, pas du tout désireux de négocier avec l’OM le départ de l’un de ses points forts. Le message est clair, et cela permet de mieux comprendre pourquoi le club provençal risque d’avoir du mal à boucler cette opération, alors qu’il se murmure que Metz réclamerait au moins 7 ME pour se mettre à la table des négociations. Non loin du prix récupéré par la vente de Bouna Sarr en Allemagne…