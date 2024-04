Mourinho à l'OM, ça pourrait coller

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est à la recherche d'un entraineur pour démarrer un nouveau cycle la saison prochaine. Pas mal de noms circulent. Parmi eux, celui de José Mourinho.

A Marseille, la fin de saison sera excitante avec une demi-finale de Ligue Europa à jouer face à l'Atalanta. En Ligue 1, il faudra également faire le job afin de décrocher une place européenne. Ensuite, l'OM devra démarrer un nouveau cycle. Cela passera par le recrutement d'un nouvel entraineur pour prendre le relai de Jean-Louis Gasset. Pas mal de noms circulent pour prendre les rênes phocéennes, même s'il est difficile de savoir pour le moment quelles ambitions aura le club lors de l'intersaison. S'il y a bien un profil que les fans et observateurs de l'OM voudraient voir sur la Canebière, c'est José Mourinho. Sans club depuis son départ de la Roma, le Portugais se laisse le temps de la réflexion. Et toutes les options sont ouvertes pour lui à condition de respecter ses volontés.

Mourinho, l'OM sait à quoi s'attendre

Lors d'un entretien accordé au Telegraph, Mourinho a en effet dévoilé ses attentes concernant son futur club. Et les fans de l'OM ont toutes les raisons de penser qu'une arrivée du Mou n'est pas à écarter totalement. « Mon travail est d'essayer de transformer les clubs en clubs faits pour gagner, ou pour atteindre des objectifs. (...) Je veux être celui qui travaille avec l'équipe, m'axer sur le développement des joueurs, sur la préparation des matchs. Malheureusement, j’ai eu des situations où je devais être bien plus que cela. Quand vous êtes bien plus que cela, vous n’êtes pas un aussi bon entraîneur que vous pourriez l’être. (...) La seule chose que je souhaite, c’est que les buts et les objectifs soient fixés équitablement par chacun. Je ne peux pas aller dans un club où, à cause de mon histoire, l'objectif est de remporter le titre. Ce que je dis, c'est que les gens devraient me regarder comme les autres me regardent. Ce qui est important pour moi, c'est que le club ait des objectifs et que je puisse dire que je suis prêt à me battre pour eux. Et qu’ils soient au moins réalistes », a notamment indiqué l'ancien de Manchester United, à l'écoute des meilleurs projets pour la suite de sa carrière. L'OM est donc fixé et sait ce qu'attend le génie lusitanien.