OM : 8 ME hors bonus, Marseille à fond sur Centonze ?

Dans : OM.

Lundi soir, l’Olympique de Marseille pensait tenir le successeur de Bouna Sarr en la personne de Joakim Maehle, l’international danois de La Gantoise.

Un accord avait été trouvé avec le club belge… avant que les dirigeants de La Gantoise ne changent complètement les contours du deal. Furieux, Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud ont mis un terme aux discussions, renonçant à un latéral droit faisant l’unanimité en interne et dont le profil était idéal afin de succéder à Bouna Sarr, transféré quelques heures plus tôt au Bayern Munich contre 10 ME. Le mercato a officiellement fermé ses portes, mais l’Olympique de Marseille a toujours la possibilité de recruter un latéral droit en Ligue 1, en qualité de joker. Les noms de Kenny Lala ou encore de Djibril Sidibé ont filtré mais vraisemblablement, Pablo Longoria a un autre nom en tête.

Selon le journaliste belge Florian Holsbeek, la priorité marseillaise de l’automne se nomme Fabien Centonze. « Joakim Maehle peut oublier l'OM : les Phocéens vont foncer sur Fabien Centonze (Metz) qui serait moins cher et qui pourrait servir de Joker. L'offre sera bientôt sur la table elle serait de 8 millions + bonus » a publié l’insider de Walfoot, pour qui l’Olympique de Marseille fonce sur le latéral droit du FC Metz, auteur d’une passe décisive au Vélodrome contre la formation d’André Villas-Boas il y a quelques semaines. Pour rappel, si l’OM venait à recruter un joker, celui-ci ne pourrait pas disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions. Et pour cause, c’est mardi soir que le club phocéen était contraint de délivrer sa liste de 23 joueurs sélectionnés pour disputer la compétition à l’UEFA. Cela signifie qu’Hiroki Sakaï est le seul latéral droit de métier disponible pour jouer les matchs de Ligue des Champions à Marseille cette saison…