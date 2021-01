OM : Marseille active la piste Patrick Cutrone au mercato !

Dans : OM.

A la recherche d’un avant-centre au mercato hivernal, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes en France et en Italie.

Ces dernières heures, les noms de Laborde, Delort, Milik ou encore Kouamé ont filtré. Vraisemblablement, Pablo Longoria apprécie la Ligue 1 et la Série A puisque selon les informations obtenues par Gianluca Di Marzio, l’ancien recruteur de la Juventus Turin et de Sassuolo a activé une nouvelle piste made in Italie au mercato hivernal. En effet, le directeur du football de l’Olympique de Marseille s’est renseigné auprès de la Fiorentina au sujet de Patrick Cotrone, prêté par Wolverhampton à la Viola et qui n’entre clairement pas dans les plans de Cesare Prandelli depuis le début de la saison.

Utilisé à 11 reprises en Série A, l’ancienne pépite de l’AC Milan débute le plus souvent sur le banc des remplaçants et n’a pas inscrit le moindre but en championnat. Un fiasco qui tranche avec les débuts prometteurs de l’attaquant italien de 23 ans, auteur d’une trentaine de buts en 90 matchs avec l’AC Milan entre 2017 et 2019. Cette éclosion avait poussé la direction de Wolverhampton à investir 22 ME sur le natif de Como au mois de juillet 2019. Malheureusement pour lui, l’attaquant transalpin n’a jamais eu la réussite espérée chez les Loups en Premier League. Reste maintenant à voir si Marseille, qui a tâté le terrain auprès de la Fiorentina afin de connaître les conditions d’un prêt de Patrick Cutrone, passera à l’offensive avec une proposition officielle. Chez les supporters de l’OM, cette piste divise déjà au vu du risque que représente un tel pari. De toute évidence, le prêt d’un joueur plus confirmé tel que Milik serait mieux perçu. Mais les coûts engagés ne seront pas les mêmes…