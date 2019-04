OM : Notre-Dame, un clash brutal lancé par la compagne d'Adil Rami !

Dans : OM, Ligue 1.

Adil Rami l'avait confié en évoquant sa relation avec Palema Anderson, il appréciait l'indépendance d'esprit et les prises de position toujours claires et nettes de sa compagne. On ne sait pas ce que pense le champion du monde de la dernière sortie de la star américaine, mais ce qui est certain c'est que Pamela Anderson a frappé fort, via Twitter, et sur un sujet très sensible. En effet, l'ancienne actrice d'Alerte à Malibu s'en est pris à la rénovation de Notre-Dame de Paris et son financement par les plus grosses fortunes de la planète.

Une générosité qui rend folle Pamela Anderson. « Un milliard d’euros déjà récolté pour reconstruire Notre-Dame. C’était facile. Merci les milliardaires. Je pensais que l’Église Catholique avait déjà réuni assez d’argent en prospérant sur les croyances des pauvres. Que fait-on pour les personnes sans-abris qui sont affamées dans les rues ? C’est la preuve que 1% de la population est coupée des réalités. Ces personnes s’intéressent moins aux autres qu’à leurs noms dans les journaux. Je suis sûre qu’ils seront célébrés. Leurs dons ne seront pas taxés et leur profiteront encore. Seront-ils dépeints comme des héros ? La vie n’est pas juste. Cela doit changer », a lancé la compagne d'Adil Rami. Une position radicale qui forcément ne va pas lui faire que des amis.