OM : Accord avec Milik, Marseille très confiant ?

Dans : OM.

Il ne fait désormais plus aucun doute que l’Olympique de Marseille souhaite recruter deux joueurs durant le mercato hivernal.

La volonté de Pablo Longoria et d’André Villas-Boas est de recruter un attaquant axial et un latéral droit afin d’amener de la concurrence à Dario Benedetto et à Hiroki Sakaï. En défense, le profil de Pol Lirola met tout le monde d’accord. Selon plusieurs sources, l’Olympique de Marseille est en discussions avancées avec la Fiorentina afin d’obtenir le prêt avec option d’achat du latéral espagnol de 23 ans, excellent à Sassuolo mais moins en vue depuis le début de la saison à la Fiorentina, qui a tout de même claqué 11 ME pour le recruter le 1er septembre dernier. L’affaire est en bonne voie et pourrait rapidement se concrétiser. Le dossier de l’attaquant est moins avancé.

A ce poste, l’Olympique de Marseille a ciblé Arkadiusz Milik. Pour l’heure, la presse européenne indique néanmoins que Naples est bien trop gourmand aux yeux de l’OM ou encore de l’Atlético de Madrid, les deux formations les plus chaudes. Et pour cause, Aurelio De Laurentiis réclame près de 15 ME pour son attaquant, bien qu’en fin de contrat en juin prochain. Une somme à laquelle Marseille ne montera pas, ce qui n’a pas empêché Pablo Longoria de démarrer les discussions avec l’entourage du Polonais selon Todo Fichajes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les discussions sont positives puisque le média espagnol fait savoir que l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam est d’accord sur le principe pour signer à Marseille, un tremplin qui lui permettrait de jouer à six mois de l’Euro 2021 avec la Pologne. Du côté de l’OM, on se satisfait de ce rapprochement et on s’attend désormais à ce que Naples revoit ses prétentions à la baisse afin de boucler le deal entre 8 et 10 ME. Reste à voir si le coup de poker de Pablo Longoria fonctionnera ou si le sulfureux Aurelio De Laurentiis fera honneur à sa réputation en campant sur ses positions…