OM : Marseille a un secret, Villas-Boas ne le cache pas !

Suite à la victoire des siens contre Monaco (2-1), André Villas-Boas est revenu en conférence de presse sur les changements de système que peut proposer son équipe.

Quelques jours après son élimination de toutes compétitions européennes suite à la défaite à Manchester City, l'OM devait impérativement réagir en Ligue 1 avec la réception de l'AS Monaco. Malgré une fin de match à suspens, les Marseillais ont réussi leur mission en s'imposant (2-1) repassant ainsi devant Lille à la deuxième place du classement. Alignés en 4-4-2 avec le duo Florian Thauvin - Dario Benedetto, les Olympiens ont parfaitement neutralisé les Monégasques en première période notamment. Comme un symbole des bons choix de Villas-Boas, c'est son duo d'attaquants qui a inscrit les deux buts. Satisfait de la prestation des siens, l'entraîneur de l'OM est revenu sur ce qui fait selon lui, la force de son équipe cette saison.

« Je suis très, très content. Avec nos différents systèmes, on a un élément de surprise qu'on n'avait pas l'année dernière. C'est plus dur pour les adversaires de préparer leur match et c'est intéressant pour nous. Émotionnellement, ça a été très dur avec la fin de l'aventure européenne. Alors faire une prestation comme ça, je dis bravo à l'équipe. C'est une victoire importante contre un adversaire direct » a déclaré le coach portugais. L'arrivée de Michaël Cuisance couplée au retour en forme de Dimitri Payet offre plus de solutions tactiques à André Villas-Boas. Avec une fin de saison sans coupe d'Europe à disputer, l'OM apparaît clairement comme un candidat sérieux au podium en Ligue 1, surtout s'il est capable de déstabiliser à grands coups de changement tactique ses adversaires en Championnat.