Inarrêtable en L1, l’OM met la pression sur le PSG

Dans : Ligue 1.

14e journée de Ligue 1

Stade Orange Vélodrome



L'Olympique de Marseille bat l'AS Monaco 2-1

Buts pour l'OM : Thauvin (5e), Benedetto (13e)

But pour Monaco : Ben Yedder (79e, sp)

Décidément, l’Olympique de Marseille a vraiment deux visages cette saison. Celui décevant qui lui a valu un fiasco en Ligue des Champions. Et l’autre plus convaincant qui lui a permis d’enregistrer une sixième victoire consécutive en Ligue 1 ! La partie face à l’AS Monaco aurait pu mal débuter pour les Marseillais, tout heureux de voir Ben Yedder rater une énorme occasion dès la 1ère minute.

L’international tricolore peut s’en vouloir, d’autant que Thauvin (1-0, 5e) ouvrait rapidement le score de la tête sur un superbe centre de Benedetto. Et l’on retrouvait ce duo quelques minutes plus tard, cette fois avec Thauvin comme centreur et Benedetto (2-0, 13e) en buteur. Mais quel oubli de la part de la défense monégasque à la rue sur ce début de match ! Alors que son secteur offensif montrait de bonnes choses, à l’image de Volland qui obligeait Mandanda à se détendre. Ce même gardien olympien également attentif sur le coup franc puissant de Badiashile.

Thauvin concède un penalty

L’OM pouvait donc gérer en deuxième période et laisser le ballon à des Monégasques peu dangereux dans la moitié de terrain adverse. Du moins jusqu’au penalty provoqué par Thauvin pour un jeu dangereux sur Ben Yedder (2-1, 77e), auteur du penalty. De quoi s’offrir une fin de match à suspense mais les hommes de Niko Kovac ne se procuraient plus la moindre occasion face à un OM provisoirement deuxième de L1, à un petit point du Paris Saint-Germain.