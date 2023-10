OM ‍: Marcelino viré par les joueurs, la vérité éclate

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au lendemain de la réunion houleuse entre la direction de l’OM et les responsables des groupes de supporters, Marcelino a quitté Marseille.

Sans même attendre de savoir si Pablo Longoria et Javier Ribalta allaient rester à l’Olympique de Marseille, l’entraîneur espagnol Marcelino a fait ses valises et a quitté la France, tout cela à deux jours d’un match crucial en Europa League face à l’Ajax Amsterdam. La décision très rapide de Marcelino a surpris à l’OM, d’autant plus que le coach espagnol n’était pas présent à la réunion et n’a pas été directement visé par les supporters présents durant l’entrevue avec Pablo Longoria et le directoire du club. Chez les observateurs, on en vient même à se demander si finalement, cette crise n’a pas servi de prétexte à Pablo Longoria pour évincer son ami par la petite porte.

Marcelino revient furieux, il crache sur l'OM https://t.co/K5Q3gnmbGf — Foot01.com (@Foot01_com) October 11, 2023

Cette hypothèse prend du poids au fur et à mesure que les semaines passent puisque l’insider Marwan Belckacem croit savoir que Marcelino faisait l’unanimité… contre lui, au sein du vestiaire olympien. Chez les joueurs, le départ de l’ex-entraîneur de Bilbao a été vécu comme un soulagement. « Un certain temps avant son départ, les joueurs de l'OM s'interrogeaient sur les méthodes de Marcelino. Le manque d'intensité durant les séances a fini par avoir raison du moral et de la confiance des joueurs en l'espagnol » a publié l’insider sur les réseaux sociaux avant de poursuivre et de conclure.

Les joueurs de l'OM ravis de la nomination de Gattuso

« C'est tout le contraire avec Rino Gattuso actuellement. Intensité retrouvée et lien rétabli avec le coach. Le groupe est heureux d'évoluer sous ses ordres » a publié Marwan Belckacem, pour qui la méthode Marcelino n’a jamais été validée par le groupe de joueurs à l’Olympique de Marseille. Le système tactique non plus, le 4-2-2 de Marcelino ayant choqué beaucoup de supporters en seulement sept matchs. Depuis la nomination de Gennaro Gattuso, tout semble revenir dans l’ordre tout du moins sur le terrain avec une équipe plus agressive, davantage protagoniste et plus cohérente sur le placement des joueurs. Pour le grand soulagement des supporters… et à priori donc, des joueurs.