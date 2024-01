Surprise au mercato, l’OM active son plan C

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM continue de galérer dans sa quête d’un titulaire au poste de latéral gauche. Ciblés cet hiver, Quentin Merlin et Adrien Truffert sont des pistes onéreuses pour Marseille qui a activé un plan C : Angelino.

La succession de Renan Lodi est décidément un dossier périlleux pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal. Le club phocéen a rapidement bouclé la signature d’Ulisses Garcia en provenance des Young Boys de Berne, mais l’international suisse est perçu comme une doublure. Un titulaire doit être recruté pour compenser le départ de Renan Lodi en Arabie Saoudite pour 25 millions d’euros mais pour l’instant, l’OM galère. Adrien Truffert et Quentin Merlin ont été ciblés par Mehdi Benatia mais selon L’Equipe, ces deux pistes sont onéreuses.

Rennes réclame près de 20 millions d’euros pour l’international français (1 sélection) tandis que Nantes exige entre 10 et 15 millions d’euros pour son international espoir tricolore. Des tarifs trop élevés aux yeux du board marseillais, qui a déjà investi 11 millions d’euros sur le marché des transferts cet hiver afin de s’attacher les services d’Ulisses Garcia et de Faris Moumbagna (en plus du prêt de Jean Onana). Bien décidé à ne pas céder face aux exigences de Rennes et de Nantes, l’OM a ainsi activé un plan C au poste de latéral gauche.

Angelino suscite l'intérêt de l'OM au mercato

Et personne ne l’avait vu venir puisque L’Equipe dévoile que Marseille s’intéresse de près à Angelino, ancien latéral gauche ultra-offensif de Manchester City actuellement prêté par Leipzig à Galatasaray. Très utilisé en début de saison, le joueur ne joue plus en Turquie car il ne lui manque plus qu’un match avant que son option d’achat automatique soit levée pour 6 millions d’euros. Or, le club turc n’a visiblement pas les moyens (ou l’envie) de recruter Angelino de manière définitive, raison pour laquelle l’ancien Citizen est mis au placard. Une aubaine pour l’OM, qui souhaiterait récupérer le joueur à moindre coût lors de ce mercato hivernal. Dans le cas où cette piste ne soit pas non plus la bonne, Marseille continue de suivre Nuno Tavares, prêté par Arsenal à Nottingham Forrest et qui bénéficie d’un temps de jeu XXS en Premier League cette saison.