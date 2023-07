OM ‍: Marcelino atomise la piste Ben Yedder en plein vol

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Indépendamment du dossier Alexis Sanchez, toujours en stand-by pour le moment, l’OM doit vite recruter en attaque. Les noms de Wissam Ben Yedder ou encore de Folarin Balogun reviennent avec insistance.

Dans moins d’un mois, l’Olympique de Marseille jouera son avenir européen avec le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et s’il n’y a pas encore le feu au lac, le mercato de Pablo Longoria et de Javier Ribalta peine à démarrer. Pour l’heure, une seule recrue a posé ses valises en Provence en la personne de Geoffrey Kondogbia, un renfort de taille pour le milieu de terrain de Marcelino.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wissam Ben Yedder (@wissbenyedder)

Néanmoins, le coach espagnol ne va pas s’en contenter et attend deux ou trois renforts sur les postes de latéraux et tout autant en attaque, l’ex-entraîneur du FC Valence étant un adepte du 4-4-2. Idéalement, il voudrait donc pouvoir compter sur quatre joueurs en pointe (deux titulaires et deux doublures). Or pour le moment, l’OM ne compte qu’un avant-centre avec Vitinha, Alexis Sanchez n’étant plus sous contrat avec Marseille depuis le 30 juin.

Ben Yedder pas adapté à la méthode Marcelino ?

Selon les informations de L’Equipe, Pablo Longoria s’active pour trouver les perles rares à ce poste mais certains dossiers sont déjà à oublier. C’est par exemple le cas de celui menant à Wissam Ben Yedder, en fin de contrat avec l’AS Monaco fin juin 2024. Le capitaine monégasque est parfaitement adapté à un système à deux attaquants et c’est souvent dans cette disposition qu’il a brillé par le passé. Mais à 32 ans, « son profil ne correspond pas vraiment au style de Marcelino » fait-on savoir à l’OM. La piste est donc à ranger gentiment au fond d’un tiroir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Balogun (@balogun)

Les supporters marseillais peuvent en faire de même avec celle menant à l’attaquant d’Arsenal (22 ans), Folarin Balogun. Auteur d’une brillante saison en prêt au Stade de Reims, l’attaquant des Gunners est « trop cher » pour Marseille à ce stade du mercato. Même constat pour la piste Iliman Ndiaye, qui a brillé en D2 anglaise avec Sheffield mais qui est trop cher pour l’OM pour le moment.

Balogun trop cher, Taremi et Azmoun pas ciblés

Les pistes Mehdi Taremi (Porto) et Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen) sont elles dans les cordes de Marseille sur le plan financier… mais les deux joueurs, parfois associés au club phocéen, ne sont pas des pistes explorées en profondeur par Pablo Longoria et Javier Ribalta. Dès lors, il y a sérieusement de quoi se demander quelle(s) surprise(s) l’état-major de l’OM nous réserve. Car les renforts se font attendre en attaque et pour l’heure, aucune rumeur ne se détache sérieusement.