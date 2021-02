OM : Malleville débarque chez Hanouna pour se faire Eyraud

Dans : OM.

Moqué il y a quelques mois lors de l'émission de Cyril Hanouna, René Malleville monte à Paris pour venir dire tout le mal qu'il pense du président de l'Olympique de Marseille.

Chroniqueur épisodique de l’émission Touche pas à mon Poste, René Malleville avait brutalement quitté cette l’émission de Cyril Hanouna en novembre 2020, lassé d’être considéré comme un bouffon de service par certains de ses collègues. Et l’emblématique supporter de l’Olympique de Marseille avait tenu parole puisque depuis on ne l’a plus vu sur C8, chaîne du groupe de Vincent Bolloré. Mais ce lundi, deux jours après les graves incidents intervenus à la Commanderie, René Malleville a finalement accepté de participer au talk-show de ce lundi afin de faire entendre la voix des supporters de l’OM. C’est une autre « star » de l’émission de Cyril Hanouna, Bernard Montiel, qui a dévoilé ce retour provisoire de René Malleville. « Ce soir, dans TPMP, le retour exceptionnel de notre René Malleville qui expliquera les turbulences assez graves à l'OM ! », explique celui qui fut notamment présentateur d’Une famille en Or sur TF1.

Cependant, s’il a confirmé sa présence lors de Touche pas à mon poste, René Malleville a prévenu qu’il avait fixé ses conditions pour participer à l’émission de ce lundi, tout cela avec son langage fleuri habituel. « Merci mon ami Bernard Montiel, tu sais les conditions que j'ai posées pour remonter exceptionnellement dans TPMP, je compte sur toi pour que ça ne déborde pas! Je te le dis, je me casse en pleine émission Tu me connais un peu maintenant, tu sais que je m'en bats les couilles », a prévenu, via les réseaux sociaux, l’emblématique supporters de l’Olympique de Marseille qui depuis samedi ne décolère pas contre Jacques-Henri Eyraud comme on l’a encore constaté sur BFM où il était invité. « Eyraud fait n’importe quoi, ne monte jamais au créneau pour défendre son club, quand il y a des des fautes d'arbitrage par exemple. En petit comité, il critique ses supporters, moi notamment, c’est marqué dans les journaux. Il raconte qu'il y a trop de Marseillais dans son club. Il faut le dire, ça! Un président qui dit que dans son club, il y a trop de membres de la ville de son club! Hier, il a encore dit qu'il venait pour effacer 20 ans de gabegie, d'entraîneurs et de présidents.Il bafoue l'entité OM. Bernard Tapie est au Panthéon de l'OM, au-delà des meilleurs joueurs comme Skoblar et Papin et Eyraud le bafoue en parlant des affaires », a lancé un René Malleville qui exige le départ de JHE et la vente du club par Frank McCourt.