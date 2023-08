OM ‍: Malinovskyi sur le départ, deux pistes sérieuses

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Pas dans les plans de Marcelino, Ruslan Malinovskyi est poussé vers la sortie à l'Olympique de Marseille. De nombreux clubs européens sont intéressés par l'attaquant ukrainien dont l'avenir s'écrit loin de la cité phocéenne.

Acheté lors du dernier mercato hivernal, Ruslan Malinovskyi était considéré comme une recrue de premier ordre pour l'OM. Auteur d'un brut crucial contre le PSG en Coupe de France, le joueur de 30 ans a permis à Marseille de s'offrir sa première victoire à domicile contre Paris depuis 12 ans. Un but d'une valeur inestimable pour les supporters olympiens, et puis c'est tout. Le milieu offensif n'a inscrit que 2 buts en 23 rencontres disputées. Un bilan bien maigre pour un joueur recruté pour 13 millions d'euros, bonus compris. Avec les nombreuses recrues de l'été à l'OM, Ruslan Malinovskyi n'a clairement plus sa place au sein de l'effectif marseillais. L'ancien joueur de l'Atalanta Bergame devrait bientôt quitter l'OM. La presse italienne évoque les solutions qui s'offrent à l'Ukrainien.

La Serie A sur le coup

Selon La Stampa, Ruslan Malinovskyi intéresse fortement le Torino. Dixièmes de la saison dernière en Serie A, les Grenats souhaitent se renforcer offensivement. L'objectif est de se rapprocher des places européennes. Le départ d'Andrea Belotti n'a pas affecté les performances du Torino qui aimerait s'offrir les services de Malinovskyi avec un prêt comprenant une option d'achat de 10 ME. Prêté au club de Turin la saison passée, Nikola Vlašić a été très apprécié par Ivan Juric qui souhaite recruter définitivement le joueur de West Ham. Le Torino piste deux renforts offensifs mais le média italien affirme également que Besiktas est sur le dossier de Malinovskyi. Une aubaine pour l'OM qui veut vendre le meilleur passeur de la Serie A en 2021 (12 passes décisives). Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'ancien joueur du Racing Club de Genk est évalué à 15 millions d'euros d'après Transfermarkt. Marseille peut encore envisager une plus-value sur la vente de Malinovskyi.