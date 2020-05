OM : M'Baye Niang à Marseille, Rennes veut voir l'argent

Dans : OM.

Après les propos de M'Baye Niang sur son intérêt pour l'OM, le président du Stade Rennais a plombé légèrement l'ambiance.

Interrogé dimanche dernier lors du Canal Football Club, M’Baye Niang avait affiché la couleur. L’attaquant du Stade Rennais n'avait pas masqué pas son attirance très forte pour rejoindre le club phocéen lors du prochain mercato, même si le joueur formé à Caen est conscient que l’OM n’a peut-être pas les moyens financiers pour sceller un deal. « C'est flatteur. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a eu des discussions, mais aujourd'hui il n'y a rien de concret. L'OM a aussi des problèmes à régler (...) Oui c'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une belle histoire. Ils ont aussi des supporters chauds, comme j'aime bien. Si ça doit se faire, ce sera avec grand plaisir », avait reconnu M’Baye Niang. Des propos qui ont été appréciés du côté de Marseille.

Cependant, du côté du Stade Rennais, Nicolas Holveck a mis un sérieux bémol à cette histoire samedi au micro de RTL. « J’ai bien vu les déclarations de M’Baye Niang sur l’Olympique de Marseille. Je comprends son envie. Mais il est bien à Rennes aussi. On a reçu aucune offre, il n’y a aucun contact », a prévenu le président du club breton, histoire de rappeler que pour acquérir son attaquant, Jacques-Henri Eyraud ne pourra pas se contenter de belles paroles. Du côté de Rennes, on sait que M’Baye Niang a désormais une belle valeur sur le marché des transferts et l’OM n’aura pas droit à un prix d’ami. Compte tenu des finances phocéennes, la venue de l'attaquant rennais est donc loin d'être acquise, très loin même.