OM : Luiz Gustavo est attendu « de pied ferme » à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Depuis 24 heures, Luiz Gustavo fait les grands titres en Turquie. Et pour cause, le Brésilien, valorisé à hauteur de 10 ME par Marseille, est annoncé proche de Fenerbahçe, qui souhaite le recruter afin de renforcer son milieu de terrain cet été. Et samedi soir, un Tweet du Marseillais a enflammé les réseaux sociaux, l’ancien joueur du Bayern Munich ayant indiqué via des smileys d’avions qu’il était en train de voyager. Reste à savoir quelle était la destination de Luiz Gustavo, alors que la reprise de l’entraînement de Marseille a été fixée à demain, lundi.

Une chose est sûre : en interne, les joueurs souhaitent voir rester Luiz Gustavo. La preuve, Bouna Sarr a lancé un message on ne peut plus clair à l’international auriverde ce dimanche après-midi. « Tu as intérêt d’atterrir à Marseille… je t’attends demain de pied ferme » a tweeté l’ancien joueur du FC Metz, très proche de Luiz Gustavo dans le vestiaire marseillais depuis deux ans. Fin du suspense lundi avec la reprise de l’entraînement à Marseille sous la houlette d’André Villas-Boas, avec la présence attendue de Luiz Gustavo en dépit des rumeurs l’envoyant en Turquie.