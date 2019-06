OM : Luiz Gustavo fonce vers la Turquie, transfert bouclé ce dimanche ?

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Depuis quelques semaines, l’Olympique de Marseille essaye de vendre des joueurs à bonne valeur marchande pour alléger son effectif, sa masse salariale et récupérer de quoi investir.

Lucas Ocampos est annoncé proche d’un départ à Séville, mais Luiz Gustavo est bien parti pour griller tout le monde. Le capitaine marseillais était l’un des rares joueurs cadres sur lesquels les supporters comptaient pour la saison à venir, mais une offre de Fenerbahçe va probablement tout remettre en cause. Le directeur sportif français du « Fener » Damien Comolli, est venu en France ce week-end afin de rencontrer les agents du Brésilien, et ces derniers ont été séduits par la proposition du club turc.

De son côté, l’ancien du Bayern Munich a visiblement bien eu l’information, puisqu’il a changé ses informations personnelles sur ses comptes sur les réseaux sociaux, indiquant un avion qui décolle, pour bientôt rejoindre la Turquie. En tout cas, l’OM a besoin de vendre, et si possible en ce 30 juin pour réduire le déficit sur ses comptes de la saison encore en cours. Selon la presse turque, le club provençal a demandé 9 ME pour libérer le Brésilien acheté 8 ME par l’OM en 2017. Une somme qui reste dans les cordes du Fenerbahçe, qui ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine.