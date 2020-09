OM : Luis Henrique le Mbappé brésilien, Daniel Riolo ne s'en remet pas

Dans : OM.

En quête d’un nouvel attaquant pendant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille a rempli sa mission avec l’arrivée de Luis Henrique.

Le club phocéen tient enfin son renfort offensif tant attendu. Après Leonardo Balerdi, Pape Gueye et Yuto Nagatomo, Luis Henrique va effectivement devenir la quatrième recrue de l’été côté marseillais. Arrivé ce jeudi autour du Stade Vélodrome, le joueur de 18 ans a passé sa visite médicale avec succès avant de signer un contrat de cinq ans avec l’OM. Recruté pour la coquette somme de dix millions d'euros, l’ancien buteur de Botafogo ou de Tres Passos Atletico Clube est désormais très attendu par le public marseillais. Formé sur les côtés au Brésil, Luis Henrique devra surtout jouer le rôle de doublure de Dario Benedetto en pointe cette saison. Un recrutement qui interpelle Daniel Riolo, pas du genre à écouter les experts qui prédisent déjà un énorme crack que l'OM aurait piqué sous le nez de la Juventus Turin...

« Luis Henrique ? Sur la nouvelle recrue, j’ai peur qu’on nous raconte des salades… Parce que ce n’est pas un attaquant, mais un milieu droit. Et j’ai peur que l’on nous le survendre. Et à l’OM, le problème est que dès qu’un mec signe, on s’enflamme, on attend toujours beaucoup de lui. Et là, ça sort déjà le ‘Mbappé brésilien’, ce genre de conneries-là… Attention, ça aussi ça peut faire mal au club », a lancé le journaliste de RMC, qui sait que l’OM a enchaîné les mauvais coups avec son fameux « grantatakan », et notamment avec le couac Mitroglou… Alors, attention à l’enflammade !