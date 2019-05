OM : Heinze et Laurent Blanc mis sur la touche par Zubizarreta !

Dans : OM, Ligue 1.

En quête d'un entraîneur pour la saison prochaine, Rudi Garcia ayant annoncé mercredi dernier son départ de l'Olympique de Marseille, le club phocéen semble avoir les idées claires. En effet, même si la piste menant à Gabriel Heinze excitait les supporters de l'OM, et que l'idée de voir Laurent Blanc revenir en Ligue 1 via l'ennemi juré du PSG pouvait faire saliver, il semble désormais acquis que ces entraîneurs ne débarqueront pas à l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. Désormais réellement impliqué dans les choix cruciaux, Andoni Zubizarreta n'aurait pas validé les dossier de Gabriel Heinze et de Laurent Blanc.

Selon L'Equipe, le directeur sportif espagnol sait ce qu'il veut et ne veut pas à l'OM. « L’élu sera le choix de «Zubi», et il ne sera pas Gabriel Heinze, qui a bien été proposé à l’OM et dont le profil a été étudié, mais pas retenu. Aujourd’hui, la candidature de l’Argentin n’est plus d’actualité. Celle de Laurent Blanc n’est pas brûlante non plus : le Français donne sa préférence à la Serie A et il est en bonne position pour succéder à Claudio Ranieri à l’AS Rome. Villas-Boa lui, a le profil pour plaire, à la fois jeune et expérimenté, polyglotte et charismatique. Il semble tenir la corde », explique le quotidien sportif. Reste tout de même à régler un obstacle majeur, à savoir le salaire exigé par André Villas-Boas, lequel aurait toutefois revu ses ambitions à la baisse, sa carrière ayant besoin d'être relancée.