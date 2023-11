OM-LOSC ‍: Les supporters lillois autorisés, dernière chance pour Marseille

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Marseille va avoir le droit à une seconde chance. Quelques jours après le KO autour du Stade Vélodrome, qui a provoqué le report de l’Olympico entre l’OM et l’OL à cause des caillassages des bus des joueurs de l’OL et des supporters des Gones, des ultras adverses vont à nouveau avoir le droit de se déplacer à Marseille. En effet, selon France Bleu Nord, le déplacement des supporters lillois sera autorisé ce samedi 4 novembre en vue du match OM-LOSC, prévu en soirée du côté du Vélodrome.

Ligue 1 : le déplacement des supporters lillois autorisé à Marseille samedihttps://t.co/fIeVcqKx4w — franceinfo (@franceinfo) November 2, 2023

Cette décision de maintenir le déplacement des supporters lillois peut paraître étonnant après les violents incidents survenus dimanche dernier, mais les différentes autorités locales et nationales veulent sans doute montrer que le KO de l’Olympico n’était qu’un phénomène. Ce week-end c’est donc plus de 250 lillois qui iront dans le parcage visiteurs du Vélodrome après un trajet « adapté ». À noter que la sécurité sera « renforcée » autour de ce match, pour que les incidents de l'Olympico ne se reproduisent pas.