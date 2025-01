Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria n’a pas digéré l’arbitrage du match entre l’OM et Strasbourg dimanche soir et l’a fait savoir au micro de DAZN. Une réaction qui vaut au président marseillais de vives critiques.

Mécontent de l’arbitrage de Bastien Dechepy lors du match entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg dimanche soir, Pablo Longoria a pris la parole pour dénoncer l’injustice dont son club a été victime selon lui. Le président de l’OM ne digère pas la faute non sifflée sur Jonathan Rowe en fin de match et qui aurait pu permettre aux Olympiens de bénéficier d’un second penalty. « Jusqu'à quand ? L'action du penalty sur Rowe, c'est un scandale. Qu'est-ce qu'il faut en plus ? Jusqu'où on va arriver avec l'Olympique de Marseille ? Pourquoi le VAR n'intervient pas ? » s’est interrogé Pablo Longoria, choqué par les décisions contraires dont Marseille est victime semaine après semaine à ses yeux. La réaction de Pablo Longoria a plu aux supporters olympiens, eux aussi très en colère.

Furieux, Pablo Longoria crie au complot contre l'OM https://t.co/9esZIXZB3y — Foot01.com (@Foot01_com) January 19, 2025

Sur les plateaux de télévision en revanche, les avis sont différents. Et pour preuve, Sébastien Tarrago a tiré sur Pablo Longoria dans l’Equipe du Soir, condamnant avec ses mots l’attitude du président de l’OM. « Quand tu diriges un club de 500 ou 600 millions d’euros de budget, même si tu es un jeune président, tu as le droit d’avoir des comportements qui ne sont pas ceux d’un adolescent attardé » a lancé plein d’ironie le consultant, dont la remarque a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Il faut dire que les supporters olympiens sont particulièrement vigilants de la manière dont leur club est traité dans la presse et cette remarque du journaliste de L’Equipe a provoqué l’indignation générale chez eux. On imagine aussi que du côté de la direction marseillaise, qui la semaine passée a porté plainte contre RTL, on va écouter cela d'une oreille attentive, même si en contrepartie le club phocéen passe un peu pour le nouveau Caliméro de la Ligue 1.