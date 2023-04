OM : Alexis Sanchez sur le départ, la vraie raison dévoilée

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’OM cette saison, Alexis Sanchez ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait lors du prochain mercato. L'information l'envoyant vers l'Argentine ne dérange pas tant de monde que ça.

Recruté pour zéro euro par Pablo Longoria l’été dernier, Alexis Sanchez est l’une des principales satisfactions de la saison de l’Olympique de Marseille. Meilleur buteur du club phocéen avec douze buts en Ligue 1, l’international chilien est un cadre aux yeux d’Igor Tudor. Son professionnalisme est un exemple pour les autres joueurs et ses performances sur le terrain sont excellente. Cela étant, le flou est total sur l’avenir d’Alexis Sanchez, en fin de contrat avec l’OM à la fin de la saison mais qui dispose d’une année en option qui peut être activée en cas d’accord entre le joueur et le club phocéen.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Pablo Longoria aimerait prolonger le Chilien, mais la concurrence est rude dans ce dossier où River Plate fait les yeux doux à Alexis Sanchez. Pour l’attaquant de Marseille, plusieurs questions se posent y compris sur la compétitivité du club olympien la saison prochaine. Sanchez ne veut pas rester dans un club qui fera de la figuration en Ligue des Champions et attend de savoir quels sont les moyens et les ambitions du club sur le marché des transferts. Mais à en croire Le Phocéen, une autre question cruciale et inattendue se pose pour le joueur de 34 ans.

Alexis Sanchez ne veut pas faire la saison de trop en Europe

Le média pro-OM indique qu’Alexis Sanchez ne veut pas faire « l’année de trop » dans un club qu’il affectionne et qui plus en est en Europe. Le joueur n’est « plus tout jeune » rappelle le média et refuse de rester dans un club qualifié pour la Ligue des Champions si son physique ne lui permet pas d’y briller. Autant dire que pour l’ancienne star du FC Barcelone et de Manchester United, un paquet de question se posent au moment de trancher son avenir. Le dossier de la prolongation d’Alexis Sanchez risque bien de trainer un long moment sur le bureau de Pablo Longoria.