OM ‍: Longoria tenté par cet attaquant français surprise ‍!

L'Olympique de Marseille n'a pas fini son mercato, loin de là même. Pour preuve, l'OM a discuté avec le responsable d'un club italien pour un attaquant français.

Ce n'est pas un secret, Pablo Longoria adore multiplier les pistes sur le marché des transferts. A la fois pour avoir l'embarras du choix, mais aussi pour être en mesure de négocier plus durement au moment de discuter des conditions de transfert d'un joueur. Ce mercredi, le célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio révèle que le président de l'Olympique de Marseille a contacté son homologue de Sassuolo afin de connaître les conditions de la possible venue à l'OM d'Armand Laurienté, l'attaquant français de 25 ans formé au Stade Rennais et qui a rejoint le club de Serie A en 2022 après un transfert en provenance de Lorient pour 10,1 millions d'euros. L'Olympique de Marseille ne serait pas le seul dans ce dossier, puisque Fenerbahçe, prochain adversaire de Lille en phase de qualification pour la Ligue des champions, est également venu aux renseignements pour Armand Laurienté.

Gianluca Di Marzio précise, via son compte X, que la réponse de Giovanni Carnevali, le patron de Sassuolo a fait savoir à Pablo Longoria et au club stambouliote que l'attaquant ne partira que pour un montant autour de 15 millions d'euros. Notre confrère italien ne précise pas si du côté de l'Olympique de Marseille, on a définitivement tourné le dos, ou pas, au dossier Armand Laurienté. Cependant, depuis le début du mercato estival on a prêté de nombreuses pistes au club dirigé par Pablo Longoria, notamment en Italie où l'on a visiblement compris que le dirigeant de l'OM avait une forte appétence pour les joueurs de Serie A. Sera-ce encore le cas avec Armand Laurienté ?