Longoria dégage Payet de l'OM, c'est violent ‍!

Par Guillaume Conte

Absent du stage de préparation, Dimitri Payet est poussé vers la sortie par ses dirigeants plus que par son entraineur. Pablo Longoria n’en veut plus, et il compte bien le faire craquer.

Désireux de vivre une dernière saison pleine à l’Olympique de Marseille malgré forcément un poids dans le vestiaire et sur le terrain qui est en perdition en raison de son âge, Dimitri Payet est surtout parti pour quitter le club dans lequel il était revenu en 2017. Malgré son contrat encore valable jusqu’en juin 2024, le meneur de jeu n’a pas pris part au stage en Allemagne qu’effectue actuellement l’OM. Officiellement, des « raisons personnelles » ont été évoquées et ont mis un terme aux supputations sur son avenir. Mais ce vendredi, L’Equipe met les pieds dans le plat et Dimitri Payet ne ferait tout simplement pas partie des plans de l’entraineur Marcelino.

Payet écarté par Longoria et Marcelino

Pour le moment, l’ancien stéphanois s’entraine seul à la Commanderie, et se prépare non pas à retrouver le reste de l’effectif la semaine prochaine, mais plutôt un loft dans lequel se trouve plusieurs joueurs invités à changer de club cet été. Si la décision sportive de Marcelino est bien réelle, elle est aussi le fruit de la position de la direction provençale. Pablo Longoria n’a pas aimé la saison dernière de Dimitri Payet, et surtout ses écarts sur le plan du comportement. « Depuis l'été dernier, la direction du club porte un jugement acide sur le Réunionnais de 36 ans, et une rupture apparaît inévitable », écrit ainsi Mathieu Grégoire, le spécialiste de l’OM pour le quotidien sportif.

Mais pour que la rupture se fasse, encore faut-il que tout le monde soit sur la même longueur d’ondes. Actuellement, Dimitri Payet ne se voit pas du tout partir et s’imaginait participer à la saison de l’OM en apportant sa touche technique à un effectif qui se recompose cet été. Ce ne sera pas le cas et son club l’invite à considérer des offres en provenance de Turquie et d’Arabie Saoudite. Des touches considérées comme « sérieuses » mais qui ne font pas dévier le numéro 10 : son intention est d’aller au bout de son contrat et il reste persuadé que, même s’il est mis à l’écart en début d’été, il saura regagner sa place avec le temps.

Autant dire qu’on se dirige vers une situation sans issue, même si le passage dans le loft, qui peut durer pendant tout le mois d’août selon les règlements, aura certainement pour but de le faire craquer et de l’éjecter de l’OM en lui faisant comprendre que la saison se déroulera sans lui.