OM ‍: Longoria se réveille pour ce goleador à 32 millions

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria vise très gros pour un renfort offensif dans les prochains jours. Il n'hésite pas à piocher à l'Atlético de Madrid avec un joueur de premier plan.

L’Olympique de Marseille cherche clairement un attaquant pour compenser le départ de Elye Wahi à Francfort. Le match à Nice a permis de le confirmer, il sera dur de viser très haut avec un seul avant-centre de métier, en la personne d’un Neal Maupay qui sait se montrer utile pour le collectif, mais ne pèse pas forcément beaucoup sur les défenses. De nombreux profils sont étudiés, et Pablo Longoria multiplie les cibles, que ce soit pour trouver le bon élément, ou pour brouiller les pistes. Néanmoins, il y a un joueur encore rarement évoqué et qui possède un profil pour mettre du poids en attaque à l’OM, il s’agit d’Alexander Sorloth. Le buteur norvégien de 29 ans a connu une carrière mouvementée, entre la Norvège bien évidemment, mais aussi la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Angleterre et la Turquie, avant de débarquer en Espagne en juin 2022.

L'OM devancé par Besiktas, pour le moment

Déchainé avec la Real Sociedad, il avait ensuite explosé avec Villarreal, ce qui a provoqué son recrutement par l’Atlético de Madrid pour 32 millions d’euros l’été dernier. Cependant, son jeu n’est pas si apprécié que cela par Diego Simeone, qui non seulement n’en fait plus un titulaire, mais l’a laissé sur le banc, et aussi un peu à l’infirmerie, sur les quatre derniers matchs. En dehors de deux apparitions dans des matchs de Coupe du Roi contre des équipes de divisions inférieures, Sorloth n’a pas joué en 2025 dans les rencontres importantes. Résultat, l’Atlético a ouvert la porte à un prêt à condition d’y trouver son compte.

Julián Álvarez: 16G y 2 A

Griezmann: 13G 6 A

Sorloth: 10G 2A

Si Beşiktaş est très chaud, l’OM est désormais sur les rangs affirme le compte La Tribune OM. Pablo Longoria a envie de tenter sa chance alors que le joueur cherche surtout à relancer sa carrière et ne pas passer toute la deuxième partie de saison sur le banc de touche. Un élément qui peut jouer en faveur du club provençal. La volonté des techniciens marseillais d’avoir un vrai avant-centre qui pèse lui permet de correspondre totalement au profil, même s’il faudra faire vite. Non seulement la fenêtre du mercato se terminer prochainement, mais en plus le club d’Istanbul rêve de conclure très rapidement ce prêt. Pas de quoi faire peur à Longoria, qui est capable de sortir des arguments convaincants quand il veut réellement un joueur.