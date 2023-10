OM ‍: Longoria s’est gravement planté, Gattuso le prouve

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Gennaro Gattuso a réussi ses débuts sur le banc de l’OM. Au-delà du jeu et des résultats, l’entraîneur italien semble beaucoup plus correspondre à Marseille que son prédécesseur Marcelino.

En l’espace de trois matchs, Gennaro Gattuso a réussi à séduire les supporters de l’Olympique de Marseille. Il convient bien sûr de rester prudent car l’ancien coach de l’AC Milan et de Naples n’a gagné qu’un seul match, ce dimanche face au Havre. Mais depuis qu’il est en poste, Marseille a marqué au minimum deux buts par match et les résultats sont loin d’être honteux : une défaite 3-2 à Monaco, un match nul 2-2 contre Brighton et une victoire pleine de maîtrise 3-0 sur la pelouse du Havre face au Havre.

Au-delà du jeu proposé, la personnalité de Gennaro Gattuso colle parfaitement avec la ville de Marseille et permet aux joueurs de se transcender, ce qui n’était pas du tout le cas avec Marcelino. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a salué les débuts prometteurs de Gennaro Gattuso sur le banc de l’Olympique de Marseille. Le consultant en a par ailleurs profité pour indiquer que le nouveau coach phocéen correspondait beaucoup mieux aux supporters de l’OM que Marcelino. Ce qui prouve définitivement que Pablo Longoria s’était planté dans les grandes largeurs en choisissant Marcelino.

Une grosse différence entre Gattuso et Marcelino

« Dans l'attitude des joueurs, on sent plus de sourires, on sent des joueurs investis et transcendés par l'attitude et la personnalité de Gattuso. Ce sont des signes qui ne trompent pas, ça se voit. Comme n'importe quel entraîneur qui arrive dans un club, pour les joueurs, vu que ça ne se passait pas bien avant, c'est un vent de fraîcheur. Il faut que ça dure » a analysé Jérôme Rothen avant de conclure en évoquant la différence très notable entre Gennaro Gattuso et Marcelino.

« J'aime ce que dégage Gattuso, on va voir ce qu'il va mettre en place au niveau technico-tactique, dans l'animation. On sent une équipe plus tournée vers l'avant, qui prend plus de risques. Contre Brighton, il y avait plus d'énergie. Physiquement, il y a peut-être des joueurs qui ne sont pas en total accord avec ce que lui demande et réclame, dans ce pressing à la perte de la balle, rester haut et avec plus de courses qu'avec Marcelino. Je pense que sa personnalité rejoint ce que les Marseillais aiment » estime Jérôme Rothen. Des propos avec lesquels les supporters de l’OM dans leur grande majorité seront d’accord, ce qui prouve que Gennaro Gattuso fait déjà l’unanimité. Ce qui n’était pas le cas du tout de Marcelino, démissionnaire il y a trois semaines après la crise interne qui a frappé le club.