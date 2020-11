OM : Longoria s’enflamme au mercato, il se fait climatiser

Dans : OM.

A la recherche d’un attaquant lors du mercato estival, Pablo Longoria était très intéressé par le profil d’El-Bilal Touré.

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille était prêt à investir près de 15 ME pour s’attacher les services du jeune buteur du Stade de Reims. Mais le président champenois Jean-Pierre Caillot, qui avait ouvert la porte à un départ de Boulaye Dia, a rapidement fait savoir à son homologue marseillais Jacques-Henri Eyraud qu’El-Bilal Touré ne bougerait pas. L’OM a ainsi été éconduit, mais Pablo Lngoria pourrait retenter sa chance à l’avenir. Ce ne serait pas forcément la meilleure idée au monde selon le journaliste Mourad Aerts, loin d’être emballé par la piste El-Bilal Touré pour Marseille…

« Sur les matchs que j’ai vus, Boulaye Dia me montre beaucoup plus de choses qu’El Bilal Touré. C’est un peu un symbole de ce foot qui est sans cesse dans la spéculation la plus totale. On a vu des lueurs de talent chez ce mec et on s’est dit : « ah peut-être que ça peut devenir un monstre ! » mais là on est vraiment dans du peut-être que peut-être. Un peu comme on l’est avec Luis Henrique à l’OM, sauf que l’on se dit : il va valoir très cher ! Boulaye Dia est à 8 buts en 8 matchs. Touré j’ai un peu du mal à le voir pendant les matchs. Il ne montre pas grand chose. On est sur un truc un peu illogique. Les scouts, les coachs ont peut-être vu quelque chose de plus profond chez lui, des qualités qui leur font dire : ce mec là va être un monstre. Ce paradoxe me paraît un peu bizarre entre Touré et Dia » a fait savoir le journaliste de Football Club de Marseille, lequel n’est pas du tout sur la même longueur d’onde que Pablo Longoria sur ce dossier…