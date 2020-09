OM : Marseille enterre définitivement la piste El Bilal Touré

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille espère toujours faire signer un attaquant d'ici la fin du mercato estival, mais une piste s'est définitivement envolée, il s'agit de celle qui menait à El Bilal Touré.

André Villas-Boas ne masque pas ses intentions lors de ce marché des transferts, et lorsque ce samedi l’entraîneur portugais de l’OM a été interrogé sur son souhait numéro 1 d’ici le 5 octobre, date de la fin du mercato, AVB a répété qu’il espérait la signature d’un attaquant. Et s’il y a quelques mois Villas-Boas avait clairement fait savoir qu’il ne visait pas M’Baye Niang, le technicien phocéen a fait savoir qu’il avait renoncé à la venue d’El Bilal Touré, le jeune attaquant du Stade de Reims qu’il suit de près depuis un an. Laissant le soin aux dirigeants de l’Olympique de Marseille de trouver la perle rare, l’entraîneur de l’OM a fermé la piste qui menait au jeune attaquant malien du club champenois, lequel a encore quatre ans de contrat avec Reims.

« Qu’on signe El-Bilas Touré ? Non, ce n'est pas possible. On s'était intéressé à lui, il était dans notre liste l'année dernière, même quand il a démarré pour Reims. Après c'est difficile. C'est un joueur intéressant, que j'apprécie beaucoup, mais ce n'est pas lui qui viendra à l’OM, non », a clairement fait savoir André Villas-Boas à la veille de Marseille-Lille, le technicien portugais refusant également de confirmer que cet attaquant si convoité viendrait d’Allemagne. Le mystère du renfort offensif va donc durer encore pendant au maximum deux semaines, la deadline se rapprochant désormais très vite pour le mercato 2020 de l'Olympique de Marseille. Les supporters de l'OM vont devoir encore un peu patienter...tout comme AVB.