L'OM champion devant le PSG, Netflix a tout prévu

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après le nul contre Strasbourg, l'OM semblait avoir définitivement dit adieu au titre de Champion de France. Mais la victoire marseillaise à Reims et la défaite du PSG contre Rennes ont relancé le suspense, même si Paris a toujours un gros avantage.

Si l’on s’en tient au classement brut de la Ligue 1 à dix journées de la fin, le Paris Saint-Germain est grandissime favori pour le titre. Kylian Mbappé et ses coéquipiers comptent 7 points d’avance sur l’Olympique de Marseille avec en plus une différence de buts nettement favorable (+42 contre +25). Cependant, sur ce que l’on voit du PSG lors des derniers matchs, une dinguerie n’est pas impossible, d’autant que le calendrier parisien n’est pas simple avec la réception de l’OL, un déplacement à Nice et ensuite la venue du RC Lens au Parc des Princes. Nombreux sont ceux qui pensent que l’actuel leader du championnat est capable de s’écrouler brutalement, et donc laisser finalement la couronne nationale à une équipe de l’OM qui sur le papier a un calendrier plus facile lors de ses trois prochains matchs (Montpellier, Lorient et Troyes). Le scénario est en place et un journaliste écrit la suite.

L'OM peut finir Champion de France, le PSG est spécialiste

Sur RMC, Thibaud Leplat estime que le titre de champion de France peut échapper au PSG, et il pense même que tout est prêt pour ce final incroyable en Ligue 1, alors que Paris est encore le grandissime favori. « Si Paris peut lâcher le titre à l’OM cette saison ? Oui, tout est possible. Je connais bien ce club (Ndlr : Paris), et sept points d’avance c’est très peu dans un contexte comme celui-là. Rendez-vous dans trois matchs, mais oui c’est parfaitement possible. Dans ce club, tu ne perds pas simplement, tu perds avec une certaine esthétique de la lose, on est toujours à la limite du scandale à chaque fois. Le PSG ne s’est jamais vautré sur les dix derniers matchs ? Et bien justement, parce que cela n’est jamais arrivé que là, on se dit qu’il y a tous les éléments pour que ça arrive. C’est comme dans un scénario Netflix, on voit bien qu’il y a toutes les tensions et les personnages : le gentil, le méchant, la victime expiatoire, le défi qui semble facile à faire… », résume le journaliste, qui connaît très bien le PSG et encore plus sa capacité à rendre fous ses supporters, ce qui dans le même temps fera la joie immense des fans de de l’Olympique de Marseille. Tout cela avec un vrai Marseillais comme entraîneur du Paris Saint-Germain.