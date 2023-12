OM ‍: Longoria retourne sa veste, l'Arabie Saoudite est la bienvenue

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Très têtu en ce qui concerne ses choix au mercato, Pablo Longoria sait reconnaitre ses erreurs quand l'évidence est là. C'est le cas avec une recrue de l'OM qui est mise en vente cet hiver.

Après avoir brillé au Qatar, Azzedine Ounahi pourrait s’engager sur le plus long terme avec un pays du Golfe en quittant l'OM cet hiver. Le milieu de terrain, recruté en provenance d’Angers après un gros coup de coeur de Pablo Longoria lors du Mondial, avait réussi avec une certaine facilité à faire venir l’international marocain en janvier 2023. Un an plus tard, c’est la soupe à la grimace entre quelques fulgurances, mais surtout des pépins physiques et des matchs parfois traversés tel un fantôme. Résultat, son départ n’est plus impensable, alors que dans les tribunes, beaucoup croient encore en son potentiel.

Longoria avait dit non à l'Arabie Saoudite

Ce n’est plus vraiment le cas des dirigeants marseillais, qui envisagent sérieusement son départ en janvier, surtout en cas d’offre suffisante. Ounahi a été acheté pour 10 millions d’euros, et il avait été retenu de force par l’OM l’été dernier alors que plusieurs clubs étaient venus aux renseignements. Notamment en provenance d’Arabie Saoudite, dont les dirigeants possèdent des moyens colossaux pour renforcer leurs équipes, et des offres difficiles à refuser à la clé. Pablo Longoria, qui n’acceptait alors pas la défaite dans ce dossier, s’y était opposé. Mais selon L’Equipe, le discours ne sera plus le même dans les prochaines semaines, et le retour de flamme de l’Arabie Saoudite pourrait cette fois-ci faire mouche.

Une bonne occasion à prendre pour l’OM, avec un transfert où il ne devrait pas être perdant, et une capacité financière supérieure ensuite pour recruter des joueurs à des postes où les besoins sont jugés plus importants. Surtout que, derrière ces décisions, plane l’ombre d’un Gennaro Gattuso qui n’est pas convaincu par Azzedine Ounahi, et entend bien ajouter sa touche personnelle à l’équipe marseillais pour la deuxième partie de saison.