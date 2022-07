OM : Longoria refuse de payer 10 millions d'euros pour un international

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a ouvertement fait de Jonathan Clauss sa priorité pour venir renforcer le côté droit de leur défense. Cependant, Pablo Longoria ne fera pas une offre qu'il pourrait regretter.

Au lendemain de la claque prise par l’OM contre Norwich, samedi à Fos-sur-mer, les supporters marseillais attendent désormais que le mercato accélère, car la formation d’Igor Tudor a donné des sueurs froides. Bien évidemment, il s’agissait de la deuxième sortie de l’Olympique de Marseille après la reprise de l’entraînement et il est totalement illusoire de vouloir déjà tirer des enseignements de cette lourde défaite face au dernier de la saison de Premier League. Sur la liste de Pablo Longoria, il y a tout en haut Jonathan Clauss, le défenseur international du RC Lens. On l’a appris cette semaine, le latéral droit est prêt à rejoindre l’OM, et cela tombe bien, Pablo Longoria a déjà transmis deux offres aux dirigeants lensois. Mais à chaque fois la réponse a été la même et elle a été négative. Après avoir proposé 5 millions d’euros plus un bonus d’un million, le président marseillais a monté le curseur d’un million d’euros. Toujours en vain. Mais ce n’est pas fini.

Longoria n'ira pas jusqu'aux 10 millions réclamés par Lens pour Clauss

Jonathan Clauss encore tricolore 🇫🇷



Le piston droit artésien a été appelé par le sélectionneur de l'@equipedefrance qui disputera prochainement 4 matchs en #LigueDesNations 👏



🇩🇰 le 03/06

🇭🇷 le 06/06

🇦🇹 le 10/06

🇭🇷 le 13/06#SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/pMXW1hMFOI — Racing Club de Lens (@RCLens) May 19, 2022

Baptiste Chaumier annonce dans le quotidien sportif que l’Olympique de Marseille va revenir une troisième fois à la charge afin de s’attacher les services de Jonathan Clauss. S’il est déterminé à ne pas lâcher les 10 millions d’euros exigés par le board du RC Lens, Pablo Longoria va encore faire un effort, mais il ne franchira pas certaines limites. Le président de l’OM estime qu’à 29 ans, et avec un an de contrat avec le club nordiste, la défenseur de l’équipe de France ne mérite pas un achat à un prix qu’il estime trop élevé. Si cette troisième offre de Marseille était encore une fois balayée d’un revers de la main par Lens, alors Marseille devrait se tourner vers une autre piste. L’Equipe confirme que l’Olympique de Marseille a un effet un autre défenseur dans son collimateur en cas d’échec avec Jonathan Clauss.