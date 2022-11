Malinovskyi à l’OM, un club de Ligue 1 décisif ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs mois, Pablo Longoria fait de Ruslan Malinovskyi l’une de ses priorités pour le mercato de l’OM.

L’été dernier, un échange entre Ruslan Malinovskyi et Cengiz Ünder n’était pas très loin de voir le jour mais finalement, l’accord n’a pas été finalisé entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta Bergame. Une déception pour Pablo Longoria, qui rêve d’attirer dans ses filets le milieu offensif ukrainien de 29 ans. Cet hiver, un deal aurait également pu tenir la route avec l’Atalanta, qui rêvait de recruter Amine Harit. Les discussions autour de cet échange avaient débuté entre l’OM et le club de Bergame mais l’international marocain s’est gravement blessé au genou contre Monaco et les discussions entre Marseille et l’Atalanta ont été rompues. Et pour cause, le club italien ne veut pas entendre parler d’un départ de Ruslan Malinovskyi sans être certain de pouvoir recruter un remplaçant de qualité à ce poste de milieu offensif.

Bamba à l'Atalanta, Malinovskyi à l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi_18)

A en croire les informations du journaliste Ignazio Genuardi, la solution pourrait venir à la surprise générale d’un club de Ligue 1. En effet, l’Atalanta Bergame s’intéresse de près à un joueur évoluant dans notre championnat pour compenser un éventuel départ de son international ukrainien : il s’agit de Jonathan Bamba, en fin de contrat à la fin de la saison avec Lille. L’Atalanta verrait d’un très bon œil la signature du milieu offensif lillois pour zéro euro en juin prochain et dans le cas où le club italien raflerait la mise dans ce dossier, alors les dirigeants de l’Atalanta seraient d’un coup plus ouverts à un départ de Ruslan Malinovskyi. Une réelle opportunité pour Pablo Longoria, qui cherche à convaincre l’Atalanta de se séparer de son joueur depuis plusieurs mois sans y parvenir pour le moment. Reste maintenant à voir si dans le cadre d’un transfert sec sans échange de joueurs, l’OM aura les moyens de s’aligner sur les demandes de l’Atalanta, qui réclamait plus de 15 millions d’euros pour Malinovskyi l’été dernier.