Clauss surcoté par Lens, l’OM fixe sa limite

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un piston droit au mercato, l’OM a flashé sur Jonathan Clauss, à qui il reste un an de contrat à Lens.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont informé les dirigeants du RC Lens de leur intérêt pour Jonathan Clauss, en fin de contrat avec les Sang et Or en 2023 et qui n’est pas insensible à l’approche du club phocéen. Le défenseur droit de l’Equipe de France est une priorité de Pablo Longoria et d’Igor Tudor mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre le RC Lens et l’OM. Et pour cause, le site La Marseillaise dévoile l’écart qui existe pour l’instant entre l’offre et la demande dans le dossier Jonathan Clauss. Le média dévoile que le club nordiste réclame 15 millions d’euros pour son joueur, en dépit de son âge et de sa situation contractuelle. De son côté, Pablo Longoria n’a pour l’instant pas proposé plus de 10 millions d’euros pour Jonathan Clauss, une somme qu’il estime juste et suffisante.

L'OM propose 10 ME à Lens pour Clauss

Contrairement à ce qui a été annoncé par différents médias, La Marseillaise n’affirme pas que l’offre à 10 millions d’euros de l’OM a été refusée par Lens. « Poussés par Igor Tudor, les dirigeants phocéens ont déposé une offre sur la table de leurs homologues artésiens. Ces derniers réservent leur réponse » indique le média olympien, pour qui l’espoir est donc encore permis dans ce dossier. D’autant que le joueur est favorable à un transfert à Marseille et que les discussions vont se poursuivre dans les jours à venir dans le but de trouver un accord le plus rapidement possible. Pablo Longoria a bon espoir de rafler la mise, en partie car Lens a déjà recruté le successeur de Jonathan Clauss en la personne de Jimmy Cabot. Reste maintenant à voir si l’opération se conclura ou si l’OM devra actionner son plan B à ce poste de piston droit, à savoir Yan Couto de Manchester City.