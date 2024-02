OM ‍: Longoria ne sera pas viré, le peuple a parlé

Dans : OM.

Longtemps considéré comme le meilleur président de l'OM depuis bien des saisons, Pablo Longoria n'échappé plus aux critiques. Mais un sondage le sauve.

Trois ans après sa nomination au poste de président de l'Olympique de Marseille à la place de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria traverse une vraie crise de confiance. Car si le dirigeant espagnol a bénéficié du soutien des virages du Vélodrome, ce n'est plus le cas depuis l'automne dernier, et une fameuse réunion avec les Ultras. Outre cette brouille XXL avec les puissants groupes de supporters, Pablo Longoria a été rattrapé par ses méthodes au mercato, lesquels se heurtent cette saison à la réalité des résultats. Alors, sur les réseaux sociaux, il n'est plus rare du tout de voir de vives critiques émises contre le boss de l'OM dont des rumeurs évoquent le départ en fin de saison. Au moment où Longoria traverse sa première grosse crise sur le banc de Marseille, un sondage va cependant lui redonner le sourire.

Un sondage rassurant pour Longoria

Selon un sondage réalisé par Odoxa pour RTL, les supporters de l'Olympique de Marseille ne veulent majoritairement pas a tête de Pablo Longoria. Au sein des fans de l'OM, 58% souhaitent qu'il reste à son poste de président du club phocéen (40% contre, 2% ne se prononçant pas) tandis que chez les amateurs de football, pas tous fans de l'OM, 47% veulent que Longoria reste (51% contre, 2% ne se prononcent pas). Même si ce sondage ne vaut que ce qu'il vaut, c'est tout de même un signal rassurant pour le dirigeant de Marseille, d'autant que dans cette étude, on apprend que 62% des supporters phocéens approuvent la récente décision de virer Gennaro Gattuso et 64% estiment que la venue de Jean-Louis Gasset pour remplacer l'Italien est une bonne chose. La qualification en Europa League a probablement largement contribué à ce bon résultat.