OM : Beau salaire et big prime, Lille envoie la sauce pour Lihadji

Grand espoir du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Isaac Lihadji a refusé de signer son premier contrat professionnel en Provence.

Et pour cause, l’attaquant de 17 ans a refusé la proposition soumise par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta à l’automne 2019. Pourtant, celle-ci était très alléchante pour un joueur de son âge puisque le compte Twitter OM-United, très bien informé sur le mercato de l’Olympique de Marseille, nous apprend que l’actuel deuxième de Ligue 1 avait proposé 40.000 euros par mois et 500.000 euros de prime à la signature à Isaac Lihadji. Une offre repoussée par le joueur et par son entourage. Comme indiqué par nos confrères de La Provence ce mardi, c’est Lille qui tient la corde pour rafler la mise en faisant signer à Isaac Lihadji son premier contrat professionnel. Et selon le compte insider, c’est un salaire de 65.000 euros par mois et une prime à la signature XXL d’un million d’euro que Lille a promis à Isaac Lihadji.

Suffisant pour faire tourner la tête du joueur et de son agent Moussa Sissoko, lesquels ont donc pris la décision de snober la proposition de l’Olympique de Marseille afin de donner leur préférence à Lille. Un dossier qui laissera forcément un goût amer, mais pas de regrets à Jacques-Henri Eyraud puisque le président de l’OM avait indiqué en interne à ses collaborateurs que Marseille avait fait tout son possible pour s’offrir Isaac Lihadji, et que le club phocéen ne montrait pas au-delà pour un jeune joueur n’ayant aucune expérience en Ligue 1. Reste maintenant à voir si la signature de Lihadij à Lille se confirmera et si oui, ce que donneront les premiers pas de l’attaquant de 17 ans dans l’élite du football français. Assurément, ses performances sportives seront attentivement scrutées à Marseille, où l’on préfère donner sa chance à Marley Aké, lequel a lui signé pro en faveur de l’OM l’été dernier et qui s’est montré décisif face à Lille dimanche.