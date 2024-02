Officiel ‍: L’OM vire Gennaro Gattuso

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Dans un communiqué très court, l’Olympique de Marseille a fait savoir que l’aventure était terminée pour Gennaro Gattuso. « L’Olympique de Marseille annonce la fin de sa collaboration avec Gennaro Gattuso. L'Olympique de Marseille tient à remercier tout particulièrement Gennaro ainsi que l’ensemble de son staff pour l’investissement sans faille et le grand professionnalisme dont ils ont fait preuve au quotidien et leur souhaite bonne chance pour la suite », a fait savoir le club provençal, qui se sépare d’un entraineur arrivé en septembre après le départ de Marcelino, et qui n’aura pas réussi à placer Marseille dans les premiers rangs en Ligue 1.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

En dehors d’un match de Coupe de France lors de son entrée en lice, l’OM n’a pas gagné une seule rencontre de l’année 2024 pour le moment, et Pablo Longoria a fini par prendre la décision de se séparer de son entraineur.