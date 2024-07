OM ‍: Longoria maltraité au mercato, il prépare une surprise

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM débute sa pré-saison avec un gardien sur le départ comme titulaire. Pour lui succéder, toutes les pistes tombent à l'eau, mais Pablo Longoria a un plan d'action resté secret pour le moment.

Promu en Serie A, Côme a présenté son nouveau gardien ce jeudi. Nouveau, le mot est fort car il s’agit de Pepe Reina, un vétéran du circuit qui arrive pour une dernière pige comme doublure chez le club italien dirigé par Cesc Fabregas. La formation de Lombardie ne fait pas de l’ancien de Liverpool son futur numéro 1, et attend pour cela le feu vert de l’OM pour faire signer Pau Lopez. Mais pour le moment, Pablo Longoria ne donne pas son accord, faute d’avoir trouvé son successeur. De nombreux noms sont sortis du chapeau ces derniers jours, mais ils sont tous à conjuguer au passé pour des raisons diverses.

Les refus se succèdent pour le poste de gardien

Alvaro Valles, qui était la cible numéro 1, ne souhaite pas venir à l’OM malgré une belle offre acceptée par Las Palmas. Le gardien espagnol ne veut jouer qu’au Bétis Séville et fait capoter toutes les discussions. Pour Illan Meslier, pas chaud pour signer, et Brice Samba, victime de la gourmandise du RC Lens, une venue en Provence n’est plus vraiment d’actualité. Résultat, l’OM misait tout sur Filip Jorgensen, grand espoir du football danois à ce poste. Mais les négociations avec Villarreal sont très compliquées, car le club espagnol, qui a mis une clause libératoire à 45 millions d’euros, exige au moins 20 millions d’euros pour discuter d’un transfert. Un prix qui ne convient pas à Pablo Longoria, pas désireux de se mettre dans le rouge pour un gardien encore jeune (22 ans).

Résultat, Pau Lopez débute la préparation en étant toujours à Marseille, mais tout pourrait tout de même se décanter. Car La Provence le précise, Pablo Longoria a décidé d’activer d’autres plans pour trouver son futur gardien, et le président espagnol réserve quelques surprises car pour le moment, il parvient à ne pas faire fuiter les pistes étudiées. Ce n’est en tout cas pas Bart Verbruggen, que Roberto De Zerbi connait bien en raison de son passage à Brighton, selon le journal local.

Pour ce poste si important dans le jeu de l’entraineur italien, l’OM ménage en tout cas le suspense. La seule certitude étant que Pau Lopez n’attend plus qu’un signe pour partir à Côme dans un prêt avec option d’achat.