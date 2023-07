OM ‍: Longoria fonce à Leipzig, il prépare un gros coup

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM empile les recrues en attaque mais va également devoir se renforcer en défense centrale, où Marcelino aimerait la signature d’un taulier pour épauler Chancel Mbemba dans les semaines à venir.

L’Olympique de Marseille est armé quantitativement au poste de défenseur central avec la présence dans l’effectif de Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi et Isaak Touré. Les postes sont doublés mais dans l’idéal, Marcelino aimerait la signature d’un taulier à ce poste afin d’accompagner le titulaire indiscutable qui n’est autre que Chancel Mbemba. Le nouvel entraîneur de l’OM a mis son véto à la signature de Romain Saïss, avec qui des discussions étaient engagées mais qui a finalement été recalé par Marcelino et qui s’est engagé au Qatar.

Il y a un joueur de Leipzig que le club apprécie particulièrement...

Après reste à s'assurer que ce vol concerne bien le club olympien. — LePetitOM (@lepetitom) July 24, 2023

Cela ne veut pas dire que l’ex-entraîneur de Bilbao ne veut pas de recrue en défense centrale mais visiblement, il cible des joueurs d’un calibre supérieur. A en croire les informations du compte Insider @LePetitOM, Pablo Longoria a l’intention de continuer ses emplettes du côté de la Bundesliga, où un joueur du RB Leipzig est dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Sur les réseaux sociaux, les supporters ont d’ailleurs remarqué qu’un avion avait décollé de Marseille pour prendre la direction de Leipzig, un vol susceptible de concerner l’état-major phocéen.

Mohamed Simakan à l'OM, les supporters s'emballent

Il n’en fallait pas plus à certains comptes insiders et à de nombreux supporters pour lancer la propagande Mohamed Sikaman à Marseille. International espoir français capable de jouer latéral droit et défenseur central, l’ex-joueur du Racing Club de Strasbourg s’est parfaitement adapté à la Bundesliga, où il totalise 52 matchs. Doté d’une expérience de l’Europa League et de la Ligue des Champions (11 matchs de C1), il coche toutes les cases aux yeux de l’état-major marseillais.

Financièrement, le natif de Marseille semble toutefois difficilement accessible. Encore utilisé à 37 reprises la saison passée au RB Leipzig, il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Le recrutement d’El Chadaille Bitshiabu et celui possiblement à venir de Castello Lukeba ne change rien au fait que le club allemand compte toujours sur Simakan, estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt. L’OM a toutefois prouvé à ses supporters qu’il était capable de tout sur ce mercato estival, ce qui laissent rêveurs les observateurs et les fans, qui pensent que Pablo Longoria est capable d’un nouveau tour de magie en faisant signer Mohamed Simakan à Marseille.