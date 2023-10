500 millions d'euros et zéro grand joueur, l'argent de McCourt dilapidé ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis qu’il a racheté l’OM, Frank McCourt a massivement investi en injectant un total proche de 500 millions d’euros. Mais l’argent a-t-il bien été utilisé par Jacques-Henri Eyraud puis Pablo Longoria ?

A l’heure où les rumeurs au sujet d’une potentielle vente de l’Olympique de Marseille fleurissent chaque jour, il est bon de rappeler que Frank McCourt a massivement investi dans le club phocéen depuis son rachat en 2017. A l’époque, l’homme d’affaires américain avait récupéré le club pour une bouchée de pain à Margarita Louis-Dreyfus en lui versant une somme proche de 50 millions d’euros. Mais les investissements ont ensuite été colossaux de la part de Frank McCourt, qui a lâché plus de 500 millions d’euros au total.

L'argent de Frank McCourt mal utilisé à l'OM ?

La question est maintenant de savoir si l’argent mis à disposition par le natif de Boston a bien été utilisé, d’abord par Jacques-Henri Eyraud, premier président de l’ère McCourt, puis par Pablo Longoria. La réponse est évidemment « non » selon Julien Fournier, ancien dirigeant de l’OGC Nice mais également de l’OM, interrogé à ce sujet dans les colonnes du journal L’Equipe à J-1 de la confrontation entre ses deux anciens clubs en Ligue 1.

L'OM c'est un plan en or, McCourt prévient les Saoudiens https://t.co/47phi9YVW9 — Foot01.com (@Foot01_com) October 17, 2023

« L’OM a-t-il pleinement profité des investissements de McCourt ? Non. Marseille reste à l’échelle du foot français un club riche, avec assez d’argent pour être compétitif chaque année, un des plus gros revenus commerciaux car le stade est plein, et ce n’est pas seulement bon pour la billetterie. Cela attire aussi des sponsors et l’OM travaille extrêmement bien dans ce secteur. Il y a de grosses ressources financières. La question, c’est de savoir si elles ont bien été investies ou dépensées. A notre époque, on avait plus d’actifs joueurs avec des résultats similaires. Le bémol aujourd’hui, c’est l’écart entre les investissements consentis et le peu de joueurs à forte valeur marchande » a commenté Julien Fournier avant de poursuivre.

Julien Fournier cherche des grands joueurs à l'OM

« Aucun club ou presque ne peut se passer d’une grosse vente. Il faut bien acheter, bien vendre, avec une bonne maîtrise de la masse salariale. Or, je crois qu’elle est importante à l’OM » a rappelé Julien Fournier, pour qui l’argent mis à disposition par Frank McCourt n’a pas toujours été bien dépensé par les présidents en place. De quoi donner un sentiment de trahison pour l'Américain, qui a tout de même misé gros. Une amélioration est visible depuis la prise de fonctions de Pablo Longoria en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, mais les millions d’euros lâchés par Frank McCourt devraient permettre d’acheter des joueurs à fortes valeurs marchandes afin de réaliser de grosses plus-values. Ce qui est rarement le cas à l’OM ces dernières années.