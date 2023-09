OM ‍: Longoria et Marcelino démissionnent, l'info confirmée

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Plusieurs médias européens, et notamment en Espagne, annoncent que Pablo Longoria n’a pas changé d’avis et a démissionné. Il a été accompagné par Marcelino, en gage de solidarité.

Après une semaine agitée et une réunion à rallonge dans les bureaux du club ce mardi, Pablo Longoria et Marcelino ont tous les deux annoncé qu’ils quittaient l’OM de manière définitive. La tempête qui a fait rage toute la journée suite à la réunion de lundi soir a débouché sur une situation dont le club provençal n’a pas réussi à se dépêtrer. La colère du président marseillais d’être ainsi malmené sans avoir le droit de répondre, d’être invité à se « casser » et d’être menacé physiquement selon ses dires, a débouché sur sa volonté de tout arrêter.

💥 Informa @pedro_morata



👊🏻 Todo ello sucede después de la amenazas de 10 cabecillas de los ultras del Marsella para que se fuesen



🗣️ Se ha tomado la decisión tras una conversación con el propietario del club, Frank McCourt



🔜 Se hará oficial pronto



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/31wNzOCRZ2 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 19, 2023

C’est en solidarité avec l’état d’esprit de son dirigeant et ami que Marcelino a proposé de démissionner, alors qu’il ne comptait pas le faire malgré le coup de pression du public et les mauvais résultats du début de saison avec notamment l’élimination en Ligue des Champions. Plusieurs médias européens annoncent désormais que les deux places sont libres, comme l’informateur italien Nicolo Schira ou la radio espagnole COPE. Cette dernière affirme qu’il ne manque désormais que l’officialisation pour valider cette décision radicale. La discussion entre Frank McCourt et Pablo Longoria de ce mardi n’aura pas permis d’arranger les choses et cette volonté du président espagnol de quitter son poste entrainerait de fait le départ de Marcelino, solidaire avec son dirigeant.