OM : Longoria et les fins de contrat, alerte à Marseille !

Hors des limites du mercato, un directeur sportif doit gérer la situation contractuelle de ses joueurs. Pablo Longoria ne manquera pas de travail à l'OM.

L’Olympique de Marseille peut se réjouir d’avoir élargi son groupe cet été au mercato. Avec la venue de six hommes et seulement deux départs importants (Sarr et Lopez), les Phocéens se sont mis dans les meilleures conditions possibles pour préparer leur saison européenne. Les dirigeants du club peuvent s’en réjouir, notamment André Villas-Boas qui tentera de faire aussi bien que la saison dernière sur le plan national (2e de Ligue 1). Le nouveau head of football olympien, Pablo Longoria, ne devra néanmoins pas se ménager. L’OM dispose de dix joueurs dont le contrat se termine en juin prochain. Un dossier urgent auquel l’ex-directeur sportif du FC Valence doit pleinement se consacrer. Parmi ces dix éléments, Florian Thauvin et Jordan Amavi sont les priorités à traiter.

Joueur incontournable de l’attaque marseillaise, le numéro 26 s’était étonné ces dernières semaines de ne pas avoir eu de nouvelles de sa direction à ce sujet. Un jeu dangereux que l’OM risque de payer cash l’été prochain, l’AC Milan souhaite s’offrir le champion du monde et serait déjà passé à l’action. Concernant Amavi, des discussions ont débuté avec les décideurs du club pour le prolonger. Le dossier est sur la bonne voie. Les occupants du Stade Vélodrome ne comptent toutefois pas faire signer un bail supplémentaire à tous. Les attaquants aux émoluments importants, Valère Germain et Kostas Mitroglou, ne devraient pas être reconduits pour le prochain exercice, tout comme Yuto Nagatomo et Yohan Pelé. L’incertitude plane également pour les très peu utilisés Lucas Perrin, Christopher Rocchia, Florian Chabrolle et Saïf-Eddine Khaoui.