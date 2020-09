OM : Marseille est mal géré, Thauvin est bien placé pour le savoir

Dans : OM.

En fin de contrat en 2021, Florian Thauvin n’exclut pas de prolonger son contrat à l’Olympique de Marseille. Tout comme l'idée de partir libre dans un an.

Auteur d’un bon début de saison, avec deux buts et deux passes décisives en quatre matchs de Ligue 1, le champion du monde ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. S’il va rester à Marseille cette saison pour y jouer la Ligue des Champions au Vélodrome, l’attaquant de 27 ans n’a pas encore reçu une proposition de prolongation de contrat de la part de l’OM. Et ce n’est que depuis l’arrivée de Pablo Longoria au mois d’août que les discussions ont repris entre le clan Thauvin et Marseille. Ce qui a considérablement refroidi l’international français, qui s'étonne ouvertement de se retrouver dans cette situation et voit en cela une grossière faute de l'OM.

« Les discussions pour une prolongation ? Il y a eu simplement une prise de contacts. Pablo Longoria a repris en main mon dossier. Il connaît très bien mon agent, il avait été en contact avec lui la saison dernière car il me voulait à Valence. Je les laisse gérer. Ça m'étonne qu'on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes. Si je me permets de vous dire que cela m'étonne, c'est parce que je l'ai déjà dit à mon président. J'estime que c'est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu'un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Cela aurait dû être réglé tout de suite après la Coupe du Monde 2018. Après, chacun a sa façon de travailler, et je respecte tout le monde. Un départ libre, envisageable ? Bien évidemment. Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu'au mois de juin, je suis sans club. Soit je reste à l'OM, soit je pars à l'étranger. Je vais étudier les deux options. Premièrement, il y a l'aspect sportif. Quel est le projet sportif à l'OM ? J'ai envie d'être au coeur du projet, qu'on me fasse confiance, qu'on me donne des responsabilités. Parce que j'ai prouvé sur le terrain, parce que j'ai de l'ancienneté au club, parce que j'ai l'expérience aujourd'hui pour assumer. L'autre domaine est financier. À 27-28 ans, en général, les joueurs partent à l'étranger pour signer un gros contrat qui leur permettra d'assurer leur avenir et leur vie. Je devrai faire un mix des deux, et je ferai le choix le plus cohérent pour la suite de ma carrière sportive et de ma vie personnelle », a lancé, dans L'Équipe, Thauvin, qui aurait voulu prolonger il y a deux ans selon ses dires. Néanmoins, l'OM se serre la ceinture depuis quelques temps déjà, et sa longue indisponibilité sur blessure n'a pas aidé à lui donner du poids pour négocier. Résultat, c'est désormais très tardivement que le club provençal se met sur le dossier. Et malgré cette pique à l'égard de ses dirigeants, qui ont commis selon lui une erreur grossière de le laisser dans cette situation, Flotov. n'écarte toujours pas l'idée de rester à l'OM.