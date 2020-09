OM : Thauvin, Lopez, Amavi, Marseille lance un triple pari !

Dans : OM.

L’OM souhaite prolonger ses joueurs qui entrent dans leur dernière année de contrat. Les discussions ont commencé.

Les dossiers internes d’un club ne concernent pas tous le mercato. Chaque saison, les dirigeants doivent renouveler le contrat de leurs éléments dont le bail arrive à sa fin. L’Olympique de Marseille y fait face. Plusieurs cadres de son effectif entrent dans leur dernière année de contrat, c’est le cas de l’indispensable Florian Thauvin notamment. Et le club phocéen compte bien continuer l’aventure avec son prolifique attaquant, auteur de deux buts et deux passes décisives sur les deux premières journées de Ligue 1. André Villas-Boas a affirmé samedi que le club a démarré les échanges avec son international français à ce sujet. Outre l’ancien Bastiais, des négociations ont été lancées pour prolonger également Jordan Amavi, lui aussi dans sa dernière année de contrat.

Dans le même cas que ses deux coéquipiers cités plus haut, Maxime Lopez pourrait également avoir des discussions avec son club formateur au sujet d’une prolongation, comme rapporté par La Provence. L’OM veut éviter de voir l’un de ses trois éléments partir gratuitement, d’autant qu’ils pourraient tous rapporter un joli pactole au club marseillais. En tête de gondole, Florian Thauvin est évalué à 32 ME par le site spécialisé Transfermarkt. Une valeur marchande qui fait de lui l’un des joueurs les plus « bankable » de l’effectif olympien. Jordan Amavi (9,5 ME) et Maxime Lopez (12 ME) sont également bien cotés sur le marché et sont susceptibles d’intéresser plusieurs bons clubs européens, c’est le cas du deuxième cité qui intéressait le FC Séville cet été.