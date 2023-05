OM : Longoria dans le dur, son mercato est un flop total

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’hiver dernier, Pablo Longoria avait frappé fort au mercato en recrutant Vitinha, Ounahi et Malinovskyi pour un total de 50 millions d’euros.

Les supporters de l’Olympique de Marseille étaient très enthousiastes à l’idée de voir leur club se renforcer de la sorte. Il faut dire qu’il est plutôt rare de voir une équipe de Ligue 1 investir 50 millions d’euros sur le marché des transferts au mois de janvier. Pablo Longoria l’a fait avec l’aval de Frank McCourt en recrutant Vitinha, Azzedine Ounahi et Ruslan Malinovskyi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi_18)

Malheureusement, l’attaquant portugais ne s’est pas encore imposé comme un titulaire, le demi-finaliste marocain de la Coupe du monde s’est blessé en sélection et l’ex-milieu de terrain de l’Atalanta est pour l’instant un flop. Autant dire qu’à ce jour, le mercato hivernal de Pablo Longoria n’est pas une grande réussite même si l’OM portera peut-être les fruits de ces recrutements la saison prochaine. Dans un édito publié ce mercredi, Le Phocéen estime qu’au final, c’est le blacklisté Mattéo Guendouzi qui pourrait profiter des flops hivernaux de Pablo Longoria pour récupérer une place de titulaire lors des quatre derniers matchs de la saison.

Malinovskyi et Vitinha sont décevants pour le moment

« Malinovskyi et Vitinha ne font clairement pas l'affaire pour le moment. Au vu de la prestation plus que pénible de l'Ukrainien à Bollaert, sanctionné par une note de 1/10 sur le Phocéen. Guendouzi aurait mérité d'entrer bien plus tôt dans la rencontre. Au-delà de la question du mérite, c'est un changement qui s'imposait. De plus, la dernière apparition moribonde de Vitinha ne lui permet pas de s'imposer comme une solution crédible pour le moment » analyse le média pro-OM. Autant dire que dimanche face à Angers, Igor Tudor pourrait effectuer des choix bien différents et lancer Mattéo Guendouzi dès le départ aux côtés d’Alexis Sanchez et d’Ünder. Et tant pis pour les recrues hivernales, qui ne donnent pas satisfaction… pour le moment.