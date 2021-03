OM : Longoria cible un crack du foot espagnol

Dans : OM.

L’été sera très agité à Marseille où le mercato promet des surprises avec Pablo Longoria et Jorge Sampaoli aux manettes.

Plus que jamais, l’Olympique de Marseille a besoin de régénérer son effectif. En ce sens, aucun joueur n’est intransférable et des cadres historiques de l’équipe tels que Steve Mandanda, Florian Thauvin ou Dimitri Payet ne seront pas retenus. De plus, l’OM ne sera pas en mesure de refuser les potentielles offres des cadors européens pour ses joueurs les mieux valorisés. On parle ici de Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car voire Pape Gueye, l’une des rares satisfactions de la saison en Provence. C’est ainsi que Pablo Longoria s’active pour dénicher de jeunes talents à moindre coût à tous les postes comme il sait si bien le faire. Et selon les informations obtenues par le Mundo Deportivo, le président de l’OM a les yeux rivés vers son ancien club du FC Valence en raison de la situation contractuelle du prometteur Fabio Blanco.

L’ailier droit des U19 du FC Valence, âgé de seulement 17 ans, sera libre comme l’air au mois de juin et visiblement, Pablo Longoria souhaite sauter sur l’occasion. Le président de l’OM voit ici une occasion magnifique de recruter un joueur pétri de talent à un poste où Marseille va certainement perdre Florian Thauvin, également en fin de contrat dans trois mois. La concurrence sera néanmoins extrêmement rude pour le président de l’Olympique de Marseille dans ce dossier dans la mesure où Fabio Blanco est pisté par la quasi-totalité des grands clubs européens. A en croire le média catalan, le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l’AC Milan et la Juventus Turin ont également un œil sur la situation de Fabio Blanco. La piste de la Real Sociedad, un club moins important mais susceptible de lui offrir du temps de jeu la saison prochaine, est également très sérieuse. Une concurrence qui envoie du lourd pour l’OM, dont le président Pablo Longoria devra se montrer convaincant pour rafler la mise.