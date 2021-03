OM : Thauvin ciblé par José Mourinho, la folle rumeur

Dans : OM.

En fin de contrat au mois de juin, Florian Thauvin est un joueur sur lequel Jorge Sampaoli compte beaucoup à l’OM.

Le départ de Jacques-Henri Eyraud et la promotion de Pablo Longoria à la présidence de l’Olympique de Marseille a relancé le dossier de la prolongation de contrat de Florian Thauvin. Cela étant, le champion du monde 2018 exige un salaire compris entre 4 et 4,5 ME pour son futur, ce qui complique considérablement les choses pour l’Olympique de Marseille. Et pour cause, malgré une probable suppression du fair-play financier, Frank McCourt ne fera pas n’importe quoi avec les finances du club et pourrait se montrer réticent à l’idée d’offrir un tel salaire à Florian Thauvin. Un constat qui vaut aussi pour les courtisans de l’attaquant de l’OM, qui ne lâcheront pas une telle somme d’argent si facilement, selon les informations d’Estadio Deportivo.

La preuve, le média andalou affirme que Leicester est intéressé par Florian Thauvin, mais absolument pas aux tarifs exigés par l’attaquant de l’OM. En effet, les Foxes ne souhaitent pas monter au-dessus de 3,5 ME par an pour Florian Thauvin, un joueur aux statistiques intéressantes en France mais qui n’était pas parvenu à s’imposer en Premier League durant son passage à Newcastle il y a plusieurs années. Le média dévoile par ailleurs une information extrêmement surprenante selon laquelle José Mourinho aurait un œil sur Florian Thauvin pour renforcer les rangs de Tottenham en cas de départ d’Erik Lamela, remplaçant à ses yeux chez les Spurs et qui pourrait partir cet été. Par ailleurs, la Roma ou encore Naples et le FC Séville sont toujours cités comme de potentiels prétendants à la signature de Florian Thauvin. Mais de toute évidence, le champion du monde aura bien du mal à trouver un club susceptible de lui donner entre 4 et 4,5 ME par an. Ce qui représente un espoir de rafler la mise pour l’OM…