OM ‍: Longoria accusé, le deal Aubameyang est désastreux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Pablo Longoria a misé sur Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM afin de compenser le départ d’Alexis Sanchez.

Un an seulement après sa venue en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez a quitté l’Olympique de Marseille et a signé son grand retour chez les Nerazzurri. L’international chilien n’avait signé qu’un an sur la Canebière et Pablo Longoria aurait aimé le conserver une saison de plus, mais aucun accord n’a été trouvé sur le plan salarial entre l’OM et Alexis Sanchez. Afin de remplacer El Nino Maravilla, Pablo Longoria a misé sur Pierre-Emerick Aubameyang. Mais cette fois, l’OM a sécurisé son avant-centre pour plusieurs saisons. En dépit de son âge (34 ans), Auba s’est engagé pour les trois prochaines saisons en faveur du club phocéen, avec un salaire colossal approchant fortement celui perçu par Alexis Sanchez l’an passé. Les débuts du Gabonais à Marseille ont été laborieux, puis l’ex-attaquant de Chelsea a trouvé la bonne carburation et affiche de bonnes statistiques à la trêve avec 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Au-delà de l’aspect purement sportif, c’est le volet économique qui interroge.

Dans une interview accordée à 90 Min, le journaliste Romain Molina a émis de gros doutes sur la stratégie de Pablo Longoria avec Pierre-Emerick Aubameyang. « Le mot qui me vient quand on dit Longoria ? L’illusionniste. Il est incroyable. Le contrat d’Aubameyang, c’est soit de l’incompétence soit tu as un problème... On me vante beaucoup Longoria, attention car c’est un mec qui bosse un minimum, il ne faut pas déconner. Il y en a, ils ne foutent rien. Mais il y a tellement de va et vient chaque année à Marseille... Alors c’est vrai qu’il y avait des problèmes économiques, mais quand tu vois ce qui a été dépensé depuis l’hiver dernier, c’est abyssal » a commenté le journaliste avant de poursuivre au sujet du deal avec Pierre-Emerick Aubameyang l’été dernier.

Aubameyang trois ans à l'OM, Romain Molina est sous le choc

« Quand tu vois le niveau de ce que tu ramènes, les salaires aussi. Je reviens sur Aubameyang, je n’ai rien contre lui mais tu donnes trois ans de contrat à ce gars… Même tactiquement, je ne pige pas. Même la complémentarité. Je ne parle que de foot. Surtout quand tu vois la forme qu’il a depuis deux ans. Il y a de bonnes idées parfois, mais que Marseille ne soit pas en Ligue des champions, c’est une faute professionnelle. C’est un scandale » estime Romain Molina, pour qui la non-qualification de l’OM pour les phases de groupes de la Ligue des Champions est principalement la responsabilité de Pablo Longoria, dont les choix interrogent grandement le journaliste. La signature d'un contrat aussi long (3 ans) avec un tel salaire pour Pierre-Emerick Aubameyang reste incompréhensible aux yeux de Romain Molina, mais seul l'avenir dira si le président de l'OM a eu raison d'agir ainsi.