OM : Longoria a tout prévu, même le pire

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

À quatre journées de la fin du championnat, l'OM est troisième, à deux points de Lens et compte 6 points d'avance sur l'AS Monaco. L'objectif d'une qualification en Ligue des Champions est toujours clair, mais Pablo Longoria a déjà prévu un plan financier au cas où.

Dès le début de la saison, l'objectif de terminer sur le podium a été fixé aux Marseillais. Dans le sprint final, cet objectif est plus que jamais concret. Pourtant, l'OM avait l'occasion de presque assurer sa deuxième place en Ligue 1. Mais le club de la cité phocéenne a été battu (2-1) par Lens samedi dernier à Bollaert. Une défaite qui pourrait signifier beaucoup pour l'OM qui devra disputer le tour de qualification pour la Ligue des Champions si le club termine troisième. Néanmoins, cela pourrait être évité si la Juventus de Turin remporte l'Europa League et termine dans le top 4 en Serie A. Une place serait libérée pour le troisième de la Ligue 1. Comme rien n'est joué, Pablo Longoria a déjà prévu un plan si cette qualification n'est pas acquise en fin de saison.

Pablo Longoria annonce la couleur pour les salaires des joueurs

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Une qualification en Ligue des Champions est synonyme d'un bonus financier à venir de 40 à 50 millions d'euros versés par l'UEFA. Un montant qui évidemment ne sera pas de trop pour l'OM afin de préparer au mieux la saison prochaine et surtout d'être compétitif sur le marché des transferts. Selon les informations de La Provence, Pablo Longoria ne peut pas uniquement tabler sur un budget incluant la qualification, le patron de l'Olympique de Marseille devant forcément penser à un plan B. Et à en croire le média régional, le patron phocéen a déjà tout prévu, puisque les salaires à venir seront indexés sur cette présence ou non en Ligue des champions. De même, si l'OM n'a pas son billet pour la C1, les primes et bonus prévus pour cela sauteront et cela soulagera d'autant la masse salariale, laquelle devrait rester à l'équilibre. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille le savent, l'UEFA ne rigolera pas avec le fair-play financier, et tout est prévu selon le classement final de l'équipe d'Alexis Sanchez et ses coéquipiers. Cependant, sans ticket pour la Ligue des champions, le mercato de l'OM sera forcément impacté, alors autant aller au bout et arracher ce précieux sésame.