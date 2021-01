OM : Longoria a du boulot, Favre refuse son offre

Dans : OM.

A bon escient ou pas, Pablo Longoria s’active en tout cas comme jamais en ce mois de janvier.

Les départs et les arrivées sont dans son domaine, mais il est évident que le dirigeant espagnol a pris l’ensemble de la direction sportive à bras le corps. La preuve, il n’a pas eu besoin d’attendre la sortie d’André Villas-Boas sur son avenir pour commencer à chercher un nouvel entraineur. Selon L’Equipe, Longoria est déjà en quête d’un technicien capable de repartir d’une feuille blanche, pour une année zéro où il y aurait beaucoup de mouvements dans les deux sens. Selon le quotidien sportif, plusieurs entraîneurs ont déjà été sollicités, preuve que l’avenir du Portugais est de toute évidence loin de l’OM après la fin de la saison. Lucien Favre a notamment déjà donné sa réponse.

Le Suisse récemment limogé du Borussia Dortmund a un profil de constructeur qui plait beaucoup à Marseille, mais sa réponse a été rapide, et surtout négative. L’ancien coach de Nice n’est pas intéressé par la perspective d’entrainer la formation provençale, et estimerait encore avoir le temps d’ici la fin de saison de trouver un projet dans un championnat plus valorisé. Une piste à mettre donc de côté pour un Pablo Longoria qui n’entend pas perdre de temps dans ce projet de futur entraineur, histoire de se concentrer ensuite sur le profil de l’équipe en vue de la saison prochaine. En tout cas, selon les indiscrétions récoltées en interne, Jacques-Henri Eyraud a une confiance aveugle en Longoria pour construire l’OM de demain.