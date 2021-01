OM : Villas-Boas part en juin, Lucien Favre choix n° 1 !

Dans : OM.

André Villas-Boas ne sera pas prolongé à l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria auraient déjà une idée pour remplacer l'entraîneur portugais.

André Villas-Boas avait été à deux doigts de quitter l’Olympique de Marseille l’été dernier, et il avait fallu l’intervention de Frank McCourt en personne pour que le technicien continue sa mission. Mais cette fois, la situation d’AVB a clairement dégénéré et à quelques mois de la fin de son contrat avec l’OM, la tendance est à un départ une fois le championnat 2020-2021 terminé. Et pour remplacer Villas-Boas, le président marseillais et Pablo Longoria, qui est désormais le chouchou du président, ont déjà un nom en tête, celui de Lucien Favre. Ce mercredi midi, Simone Rovera confirme que l’entraîneur suisse, limogé il y a quelques semaines par le Borussia Dortmund, est le grandissime favori au poste d’entraîneur de Marseille.

Le journaliste de la chaîne Téléfoot ne cache pas que le dossier avance du côté de la Commanderie. « L’OM commence à étudier des pistes pour la saison prochaine et Favre est la priorité. AVB va finir la saison (mais sa prolongation presque impossible), même s’il a été réconforté encore hier. Confiance de l’OM qu’il puisse renverser mauvaise série », explique Simone Rovera, très bien informé pour tout ce qui concerne le club phocéen.