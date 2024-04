OM ‍: McCourt enrage, ce flop monumental lui coûte 5 ME

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, l’OM pensait réaliser une belle affaire en récupérant Joaquin Correa en prêt en provenance de l’Inter Milan pour zéro euro. Mais l’expérience de l’Argentin à Marseille est un désastre.

Recruté à l’Inter Milan afin de renforcer le secteur offensif de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Joaquin Correa est l’un des plus gros flops de l’histoire récente du club phocéen. Avec zéro but au compteur, celui qui a également porté les couleurs du FC Séville ou encore de la Lazio Rome traverse la saison comme un fantôme dans la cité phocéenne. Ce n’est pas très grave pourrait-on dire, car Joaquin Correa n’est que prêté sans option d’achat et retournera à l’Inter en fin de saison. Et pourtant, ce prêt qui tourne au fiasco a bel et bien des conséquences financières pour l’état-major de l’Olympique de Marseille, comme le rapporte La Provence dans son édition du jour.

Le média local rappelle que Joaquin Correa perçoit 450.000 euros par mois à l’OM, un salaire payé à 100 % par le club phocéen. Sur la durée de son prêt, la facture totale s’élève donc à 5 millions d’euros. Un sacré trou dans les caisses marseillaises pour un joueur purement et simplement inutile, qui ne totalise pas plus de 30 minutes de jeu depuis la venue de Jean-Louis Gasset. « En 15 matchs et un total de 563 minutes de jeu, il n'a ni délivré de passe décisive ni marqué de but. Recruté pour jouer en tant qu'ailier gauche dans le schéma en 4-4-2 de Marcelino, celui qui est surnommé Tucu a enchaîné les prestations sans relief, les absences pour blessures et les passages sur le banc de touche. Pourtant, Correa perçoit un salaire estimé à 450 000 euros bruts par mois » rappelle La Provence, qui se demande comment l’OM peut distribuer un tel salaire à un joueur aussi peu utilisé. Le média rappelle par ailleurs que Marseille sera dans l’obligation de lever l’option d’achat à 10 millions d’euros pour recruter Joaquin Correa si le club termine dans le top 3 de la Ligue 1 cette saison. Ce qui a peu de chances d’arriver au vu du retard accumulé.